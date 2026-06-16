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На пять месяцев украинцы уплатили в бюджет более 282 млрд грн НДФЛ: какие регионы в лидерах

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Украинцы уплатили в бюджет более 282 млрд грн НДФЛ / Depositphotos

За первые пять месяцев 2026 года официальные доходы украинцев принесли в бюджет 282,2 млрд грн в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 18,1% или на 43,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Регионами-лидерами по объемам уплаты этого налога стали:

  • Киев - 67,5 млрд грн;
  • Днепропетровская область - 27,7 млрд грн;
  • Львовская область - 19,4 млрд грн;
  • Киевская область - 17,6 млрд грн.

В ГНС подчеркнули, что поступления от НДФЛ составляют основную часть доходов местных бюджетов украинских общин. Налогообложение осуществляется по фиксированной ставке 18% от суммы любых начисленных доходов граждан. Сюда относятся официальные заработные платы, премии, дополнительные выплаты и вознаграждения по договорам гражданско-правового характера.

Напоминаем, что налогоплательщики могут вернуть часть уплаченного НДФЛ с доходов в виде заработной платы, воспользовавшись налоговой скидкой. Это право предусмотрено для плательщиков, которые в течение года производили расходы, подлежащие компенсации из бюджета.

Автор:
Татьяна Ковальчук