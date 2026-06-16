Зв п’ять місяців українці сплатили до бюджету понад 282 млрд грн ПДФО: які регіони в лідерах

За перші п'ять місяців 2026 року офіційні доходи українців принесли до бюджету 282,2 млрд грн у вигляді податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 18,1% або на 43,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Регіонами-лідерами за обсягами сплати цього податку стали:

Київ — 67,5 млрд грн;

Дніпропетровська область — 27,7 млрд грн;

Львівська область — 19,4 млрд грн;

Київська область — 17,6 млрд грн.

У ДПС наголосили, що надходження від ПДФО складають основну частину доходів місцевих бюджетів українських громад. Оподаткування здійснюється за фіксованою ставкою 18% від суми будь-яких нарахованих доходів громадян. Сюди відносяться офіційні заробітні плати, премії, додаткові грошові виплати та винагороди за договорами цивільно-правового характеру.

Нагадуємо, що платники податку можуть повернути частину сплаченого ПДФО з доходів у вигляді заробітної плати, скориставшись податковою знижкою. Це право передбачено для платників, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.