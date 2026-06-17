Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум зростатимуть: уряд ухвалив нову декларацію

Кабінет міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, підтримку ветеранів і постраждалих від війни, а також прискорення економічного зростання. Документ базується на сценарії покращення безпекової ситуації з 2027 року та узгоджений із міжнародними партнерами України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Уряд очікує прискорення зростання економіки

Кабінет міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка визначає основні параметри бюджетної політики та передбачає поступове підвищення соціальних стандартів, підтримку вразливих категорій населення та економічне зростання.

Згідно з документом, мінімальна заробітна плата з 2027 року зростатиме темпами, що випереджатимуть рівень інфляції. Водночас прожитковий мінімум щороку підвищуватиметься на прогнозований рівень інфляції плюс два відсоткові пункти.

Уряд також планує продовжити підтримку ветеранів війни, громадян, які постраждали внаслідок російської агресії, а також створювати умови для повернення вимушених переселенців і відновлення людського капіталу країни.

Бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами України та враховує зобов’язання держави в межах програм зовнішньої фінансової підтримки.

Документ базується на сценарії покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас уряд передбачив альтернативний сценарій стійкості на випадок продовження активної фази бойових дій.

Економічний прогноз передбачає прискорення темпів зростання реального ВВП до 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році. Очікується також зростання середньої заробітної плати з 35 010 грн до 44 083 грн за три роки.

Водночас інфляція, за прогнозами уряду, поступово сповільнюватиметься — з 8,9% до 5,1% до кінця прогнозного періоду.

У Кабміні наголошують, що ухвалена Бюджетна декларація закладає основу для макроекономічної стабільності, відновлення економіки та сталого розвитку країни в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, 8 травня уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до держбюджету-2026. Це стало можливим завдяки надходженню фінансової підтримки ЄС у розмірі 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan.