У Росії знову спалахнув склад Wildberries після атаки українських безпілотників

У Рязанській області РФ після атаки українських БпЛА спалахнув логістичний центр Wildberries. Влада заявила про пожежі на промислових об’єктах і шістьох постраждалих, а компанія повідомила про евакуацію складу.

Як пише Delo.ua, про атаку на Рязань повідомив губернатор Павло Малков.

У Росії знову горить склад Wildberries

За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА в регіоні сталися пожежі на промислових об’єктах, а шестеро людей були госпіталізовані.

Чиновник не уточнив, які саме об’єкти постраждали. Водночас OSINT-аналітики повідомили про пожежу на території логістичного центру Wildberries поблизу Рязані.

У компанії підтвердили, що після атаки доступ до складу було обмежено з міркувань безпеки. Працівників логістичного об’єкта евакуювали.

"Логістичний об’єкт Wildberries у Рязані було евакуйовано відповідно до вимог безпеки", - заявили у компанії.

Атаки на склади Wildberries

Починаючи з 18 липня, Сили оборони України атакували низку складів російського маркетплейсу Wildberries. зокрема, раніше Україна вдарила по складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.

У ніч на 22 липня українські безпілотники атакували логістичні центри компанії в цих регіонах, спричинивши масштабні пожежі на об'єктах.

Внаслідок нових ударів ЗСУ російські продавці на Wildberries втратили $1,2 млрд. Втрати бізнесу від знищення повністю завантажених складів у Краснодарі та Невинномиську оцінюються в межах 100–120 мільярдів рублів.

Атаки безпілотників також зафіксували в інших регіонах Росії. Зокрема, під удари потрапили об’єкти в Московській і Тамбовській областях, Краснодарському та Ставропольському краях, Санкт-Петербурзі й Ленінградській області, а також у Єкатеринбурзі.