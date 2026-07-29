В России снова горят склады Wildberries после атаки украинских беспилотников

В Рязанской области РФ после атаки украинских БПЛА вспыхнул логистический центр Wildberries. Власти заявили о пожарах на промышленных объектах и шести пострадавших, а компания сообщила об эвакуации склада.

Как пишет Delo.ua, об атаке на Рязань сообщил губернатор Павел Малков.

В России снова горит склад Wildberries

По его словам, в результате падения обломков БпЛА в регионе произошли пожары на промышленных объектах, а шесть человек были госпитализированы.

Чиновник не уточнил, какие именно объекты пострадали. В то же время OSINT-аналитики сообщили о пожаре на территории логистического центра Wildberries вблизи Рязани.

В компании подтвердили, что после атаки доступ к составу был ограничен из соображений безопасности. Работников логистического объекта эвакуировали.

"Логистический объект Wildberries в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности", - заявили в компании.

Атаки на склады Wildberries

Начиная с 18 июля Силы обороны Украины атаковали ряд составов российского маркетплейса Wildberries. с отдельная, ранее Украина ударила по складам Wildberries в Краснодаре и Невинномыске.

В ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры компании в этих регионах, повлекшие за собой масштабные пожары на объектах.

В результате новых ударов ВСУ российские продавцы на Wildberries потеряли $1,2 млрд . Потери бизнеса от уничтожения полностью загруженных складов в Краснодаре и Невинномыске оцениваются в пределах 100–120 миллиардов рублей.

Атаки беспилотников также зафиксировали в других регионах России. В частности, под удары подверглись объекты в Московской и Тамбовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Екатеринбурге.