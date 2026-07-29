7 млн грн за 5 месяцев: как ТЦК штрафует бизнес за неподачу отчетов о транспорте

В Украине 1047 компаний получили постановления за непредставление сведений о транспортных средствах в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за время российско-украинской войны с 2014 года. Подавляющее большинство санкций – 87% – наложили уже после начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на данные Опендатабота.

Динамика наложения штрафов и объемы взысканий

Обязанность предприятий отчитываться о транспорте на балансе действует с 2014 года. До полномасштабной войны ТЦК составляли в среднем около 20 постановлений в год. Однако в 2022 году их количество выросло до 29, в 2023-м - до 161, в 2024-м - до 185, а в 2025-м достигло 278.

Количество постановлений за непредставление отчетов о транспорте в ТЦК/Опендатабот

Темпы привлечения к ответственности продолжают ускоряться: только за первые пять месяцев 2026 вынесено 263 постановления — практически столько же, как за весь прошлый год.

В целом, с начала полномасштабного вторжения постановления выписали на 916 должностных лиц — руководителей или главных бухгалтеров предприятий.

За первые пять месяцев 2026 года бизнесу выписали штрафы на сумму более 7 млн грн, из которых 94% уже уплачены или принудительно взысканы в бюджет (6,65 млн грн). В целом за период полномасштабной войны предприятия уплатили 16,64 млн грн штрафов, что составляет 83% от начисленных сумм.

Сумма штрафов за неподачу сведений о транспорте в ТЦК/Опендатабот

География нарушений и правила подачи отчетов

Географическое распределение применения санкций существенно изменилось. К 2022 году 95% всех постановлений приходилось на Полтавскую область (124 случая). С начала полномасштабной войны лидерами по количеству штрафов стали:

Киевская область - 173 постановления;

Черкасская область - 163;

Волынская область - 89;

город Киев - 81.

Количество штрафов за неподачу отчетов о транспорте в ТЦК/Опендатабот

На эти четыре региона приходится 55% всех вынесенных постановлений. В то же время в Черниговской и Сумской областях с 2014 года не составили ни одного такого постановления, а в Черновицкой и Луганской областях зафиксировано по одному случаю.

Украинские предприятия обязаны представлять сведения о наличии и техническом состоянии транспорта дважды в год - до 20 июня и 20 декабря. Если имущества на балансе нет, представляется "нулевой" отчет. За нарушение сроков или непредставление информации должностным лицам грозит штраф от 34 000 до 59 500 гривен.

Санкции применяют не всегда: если должностное лицо подтверждает уважительные причины задержки (лечение, командировки и т.п.), ТЦК освобождает от ответственности.

Напомним, почти полмиллиона деклараций скрыли чиновники. В Украине 99 тысяч чиновников скрыли из публичного доступа 445,5 тысячи своих деклараций за 2015-2026 годы, а лидерами по количеству закрытых документов стали военнослужащие ВСУ и работники Нацполиции.