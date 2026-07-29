Из Украины в Германию можно будет доехать поездом с пересадкой в Перемышле

С 1 августа между Перемышлем и Франкфуртом на Майне начнет ежедневно курсировать международный ночной поезд. "Укрзализныця" согласовала пересадки с пяти украинских маршрутов, что упростит железнодорожные поездки между Украиной и Германией.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

Новый маршрут запускает испанская железнодорожная компания "Renfe", с которой "Укрзализныця" ранее подписала меморандум о сотрудничестве.

Поезд будет следовать через Польшу, Чехию и Германию с остановками, в частности, в Остраве, Праге, Дрездене, Бад-Шандау, Вайсенфельсе, Наумбурге, Апольде, Готе, Айзенасе, Ганау и Оффенбахе.

Для пассажиров из Украины предусмотрены пересадки в Перемышле из поездов:

№ 51/52 Киев - Перемышль;

№ 31/32 Запорожье/Днепр — Перемышль;

№ 69/70 Кременчуг - Перемышль;

№ 35/36 Одесса - Перемышль;

№ 89/90 Киев - Перемышль.

Из Перемышля поезд будет отправляться каждый день в 12:04. Остановка в Кракове запланирована на 15:03, в Праге – на 18:14, в Дрездене – на 22:32. Во Франкфурт-на-Майне он прибудет на следующий день в 07:22.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Франкфурта-на-Майне в 15:03, останавливаться в Праге в 01:17 и прибывать в Перемышль в 11:25.

В составе поезда будут спальни купе на одного-четыре человека и сидячие вагоны первого и второго классов. Стоимость мест в сидячих вагонах будет начинаться от 15 евро, в спальных - от 37,50 евро.

В спальных вагонах предусмотрены кондиционеры, Wi-Fi, розетки и завтрак, включенный в стоимость билета. Пассажиры смогут выбирать смешанные или отдельные женские купе.

Напомним, 12 сентября 2025 года "Укрзализныця" запустила прямые международные железнодорожные рейсы из Ужгорода в столицы Европейского Союза. Новые маршруты обеспечат прямое сообщение с Братиславой (Словакия), Будапештом (Венгрия) и Веной (Австрия).