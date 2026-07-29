Россия наращивает поставки нефти по арктическому маршруту для поддержки рекордного экспорта

Россия увеличивает транспортировку сырой нефти через Арктику, чтобы сохранить высокие темпы экспорта. Это позволяет существенно сократить время доставки танкерами в Азию и избежать рисков, связанных с судоходством в Красном море из-за угроз со стороны хуситов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

За четыре недели до 26 июля морской экспорт российской нефти оставался выше 4 млн баррелей в сутки уже пятую неделю подряд, незначительно снизившись до 4,03 млн баррелей в сутки (или 4,16 млн баррелей в сутки по четырехнедельному среднему показателю).

В настоящее время по меньшей мере шесть танкеров готовятся или уже совершают переход по Северному морскому пути в Китай. В частности, танкер Breeze следует через море Лаптевых в сопровождении атомного ледокола, а еще пять судов собрались у порта Диксон, ожидая прохода сквозь льды. Они скачали нефть в портах Мурманская и Приморская.

Использование Арктики в летние месяцы регулярно для РФ, однако в этом году переходы начались раньше и имеют больший масштаб: в июле прошлого года по этому маршруту отправился лишь один нефтяной танкер.

Арктический путь напрямую не увеличивает объемы экспорта, однако ускоряет оборачиваемость судов. Это позволяет танкерам быстрее возвращаться за новыми партиями и расширяет эффективную емкость "теневого флота". Кроме того, маршрут позволяет обойти Красное море, где из-за атак йеменских хуситов и объявленной ими морской блокады Саудовской Аравии под угрозой оказывались даже суда с российской нефтью.

Снабжение через Египет и задержки в Азии

Параллельно принципиальным узлом для русского экспорта становится Египет. В средиземноморский порт Мерса-эль-Хамра с начала года было доставлено по меньшей мере 15 партий нефти сорта Urals (в среднем около 87 тыс. баррелей в сутки), и движение судов в этом направлении существенно выросло. Пока неизвестно, перерабатывают ли всю эту нефть в стране, или ее смешивают для дальнейшего реэкспорта.

Общие объемы экспорта нефти остаются высокими. Издание отмечает, что ранее внимание Украины было сосредоточено на ударах по российским НПЗ, из-за чего часть сырья, которое не удавалось переработать внутри РФ, устремлялась на экспорт.

В Тихоокеанском регионе наблюдаются задержки:

около 30 партий арктической нефти остановились в районе архипелага Риау (восточнее Сингапура) для перегрузки с судна на судно (STS), которое часто осуществляется с выключенными транспондерами;

в районе порта Козьмино и в дальневосточных водах загружены танкеры с сортами Sokol, Sakhalin Blend и ESPO неделями ожидают перегрузки.

Объемы и выручка от экспорта

В течение недели до 26 июля 39 танкеров загрузили 28,47 млн баррелей российской нефти (среднесуточный показатель вырос до 4,07 млн баррелей в сутки по сравнению с 3,86 млн неделей ранее). Нагрузка в Новороссийске временно осложнялась из-за ударов украинских дронов по танкерам и закрытию порта.

Среднесуточный экспорт с начала 2026 года составляет 3,63 млн баррелей, что на 300 тыс. баррелей больше среднего показателя прошлого года и превышает среднегодовые уровни за весь период с начала полномасштабного вторжения.

Валовая стоимость экспорта за четырехнедельный период выросла до $1,61 млрд в неделю (+$80 млн), благодаря росту цен на российскую нефть:

цена сорта Urals в Балтике выросла до $53,55 за баррель;

в Черном море - до $52,89 за баррель;

сорт ESPO подорожал до $66,09 за баррель;

стоимость доставки нефти в Индию выросла до $70,17 за баррель.

В недельном измерении валовая выручка от экспорта выросла сразу на $440 млн, поднявшись до $2,01 млрд за неделю до 26 июля.

Основными покупателями остаются страны Азии, с общим объемом около 3,78 млн баррелей в сутки. Поставки в Турцию сохранились на уровне 160 тыс. баррелей в сутки, а в Сирию - около 40 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за атак на НПЗ Россия наращивает экспорт нефти. Благодаря этому индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают рекордные объемы сырья: в портах Индии разгружалось более 2,3 миллиона баррелей российской нефти в день.