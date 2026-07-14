Россия не может продать рекордные объемы нефти из-за ударов по НПЗ

Из-за эскалации ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам Россия сталкивается с серьезными трудностями при реализации сырой нефти на мировом рынке. Страна вынуждена наращивать морской экспорт сырья, которое больше не способно перерабатывать внутри страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

За четыре недели до 12 июля 2026 года средние объемы морского экспорта российской нефти почти не изменились и составили 4,21 миллиона баррелей в сутки. Однако стремительный рост поставок не подкрепляется реальными доставками покупателям.

Застрявший в море на борту танкеров объем российской нефти вновь приблизился к рекордным максимумам начала года и по состоянию на 12 июля достиг около 135 миллионов баррелей. Значительная часть танкеров пока просто дрейфует или простаивает на якоре.

В частности, зафиксированы следующие задержки с разгрузкой:

Египет: пять танкеров с нефтью марки Urals стоят на якоре у порта Мерса-Эль-Хамра на средиземноморском побережье.

Сингапур: еще пять судов остановились в архипелаге Риау к востоку от Сингапура, являющегося известным местом сбора танкеров "теневого флота".

Дальний Восток РФ: танкеры с нефтью марок Sokol, Sakhalin Blend и ESPO неделями ожидают перегрузки в море или простаивают у тихоокеанского порта Козьмино.

Кроме логистических проблем, Россия несет финансовые потери. На фоне стабильных физических объемов отгрузок валовая стоимость российского экспорта за четыре недели до 12 июля упала до 1,68 миллиарда долларов в неделю, что на 200 миллионов долларов меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Это связано с понижением стоимости российской нефти. Цена марки Urals на Балтике упала до 52,61 доллара за баррель, а на Черном море - до 52,13 доллара за баррель. Цена нефти ESPO в Тихоокеанском регионе снизилась до 67 долларов за баррель.

Напомним, нефтепереработка в РФ обрушилась до 20-летнего минимума из-за ударов украинских дронов. Волна успешных атак украинских беспилотников спровоцировала масштабное падение нефтепереработки в России до самого низкого уровня за последние 21 год. Это усугубило острый кризис на внутреннем рынке топлива страны-агрессора и существенно давит на мировые цены.