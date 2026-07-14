В водоемах Украины промысловые рыбаки выловили почти две тысячи тонн рыбы за полгода

Промышленные рыбаки выловили более 1920 тонн водных биоресурсов в январе-июне 2026 года. Лидером отлова стал карась серебристый, доля которого составляет около 45% от общего объема и составляет примерно 857 тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Госагентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Другие значимые виды, входящие в промышленный отлов, включают лещ (360 тонн), тараню (139 тонн), черноморскую сельдь (103 тонны), плоскирку (95 тонн), растительноядные виды – толстолобую и белую амуру (83 тонны), судак (66 тонн) и обычную.

Из-за блокирования Черного и Азовского морей из-за военной агрессии РФ, промышленный лов многих морских видов рыбы, ранее составлявших значительную долю рынка, почти прекратился. В этой связи основная нагрузка сосредоточилась на внутренних водных объектах.

Наибольший объем вылова за полгода зафиксирован в Кременчугском водохранилище – более 536 тонн. Значительные объемы отлова также наблюдались в низовьях реки Днестр с озерами Турунчук и Днестровским лиманом, где суммарно добыто 400 тонн водных биоресурсов. В Каменском и Днепровском водохранилищах отлов составил соответственно 373 и 230 тонн.

Среди других водоемов, где совершают промышленный отлов, – река Дунай (105 тонн), Каневское (101 тонна) и Киевское (71 тонна) водохранилища, а также Днепровско-Бугская устьевая система (64 тонны). В Тилигульском и Березанском лиманах промысловый лов составил 17 и 15 тонн соответственно. Самые маленькие объемы зафиксированы в Черниговской области: в реках Днепр и Десна с озерами выловили всего 8 тонн.

Напомним, в мае правительство приняло постановление, упрощающее правила промыслового рыболовства и расширившее перечень биоресурсов, за отлов которых нужно платить.