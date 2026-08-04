Убытки на миллиарды: Wildberries переносит склады за границу из-за уничтожения 20% логистических мощностей

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries решил перенаправить товары для длительного хранения на склады в Казахстане, Узбекистане и Белоруссии. Компания предприняла такой шаг, чтобы защитить имущество от ударов беспилотников, которые уже разрушили более 20% ее логистических мощностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам участников рынка, именно склады длительного хранения обеспечивают крупным продавцам от 70 до 80% всего оборота. Новая схема логистики существенно увеличит сроки и стоимость доставки, поэтому маркетплейс рискует проиграть конкуренцию на рынке РФ.

Последствия для продавцов и логистические планы

Перемещение товаров за границу создает для российского бизнеса новые препятствия. Для пересечения границы нужны таможенные декларации, отсутствующие у значительной части мелких и средних продавцов, поскольку их товар ввозился по «серым» схемам.

Кроме того, размещение складов в Казахстане упростит импорт дешевых товаров из Китая, что дополнительно усилит конкуренцию местным производителям.

Wildberries уже использует и строит новые объекты в регионе:

В Казахстане компания арендует 46 тысяч кв. м складов и строит еще 260 тыс. кв. м с вводом в эксплуатацию в I квартале 2027 года.

В Белоруссии продолжается строительство комплекса площадью 140 тыс. кв. м за 11 млрд рублей, а также запланировано возведение второго крупного хаба.

В Узбекистане создается Центральноазиатский логистический хаб, охватывающий комплекс в Ташкентской области площадью около 170 тыс. кв. м.

По состоянию на начало августа общая площадь атакованных складских объектов Wildberries достигала 1,5 млн кв. м, из которых повреждено от 0,9 до 1,15 млн кв. м infrastructure. Впоследствии дронами было полностью или частично разрушено еще два больших склада. Эксперты оценивают восстановление объектов в 62,5–80,8 млрд рублей, а убытки продавцов – в 280 млрд рублей.

Напомним, удары по Wildberries спровоцировали новый кризис в банковской системе России, усугубив проблемы с ростом проблемных кредитов и дефицитом ликвидности.