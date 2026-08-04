НБУ предлагает новые правила для безналичных расчетов и депозитов

Национальный банк Украины инициирует изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих безналичные расчеты пользователей в национальной валюте и привлечение банками средств на вкладные счета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Обновление норм призвано привести регулирование в соответствие с требованиями Закона Украины о развитии финансовой инклюзии, гармонизировать законодательство с нормами ЕС, а также усовершенствовать процедуру взыскания средств должников, размещенных на депозитных счетах.

Предложенный проект постановления Правления НБУ предусматривает распространение требований по осуществлению депозитных операций на банки финансовой инклюзии в части привлечения средств. Также регулятор планирует уточнить процедуру возврата банками средств по договорам срочного вклада в тех случаях, когда эти счета были арестованы.

Кроме того, в рамках интеграции в европейское финансовое пространство Национальный банк намерен установить требование к предоставлятелям платежных услуг обеспечивать полностью автоматизированную обработку кредитных переводов без ручного вмешательства на всех этапах выполнения операций.

Напомним, ранее НБУ опроверг информацию о новых требованиях к квитанциям за коммунальные услуги, заверив, что слухи об обязательном указании налогового номера и полного номера карты не соответствуют действительности.