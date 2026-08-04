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НБУ опроверг информацию о новых требованиях к квитанциям за коммунальные услуги: что известно

НБУ
Нужно ли указывать номер банковской карты при оплате коммуналки / НБУ

Национальный банк опроверг информацию о якобы новых требованиях по обязательному указанию налогового номера и полного номера банковской карты в квитанциях за оплату жилищно-коммунальных услуг. В регуляторе подчеркнули, что такие утверждения не отвечают действующим нормативным актам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О персональных данных в квитанциях

Речь идет о сообщениях, которые в последние дни распространяет АО "Укрпочта" и утверждаются, что плательщики должны указывать налоговый номер и полный номер банковской карты.

В НБУ подчеркнули, что такая информация не отвечает действующим нормативно-правовым актам регулятора и является результатом некорректного толкования отдельных положений законодательства. Отдельные распространенные утверждения прямо противоречат установленным требованиям Национального банка.

В связи с этим Национальный банк обнародовал официальное разъяснение, в котором опроверг недостоверные сообщения и объяснил, какие требования действуют при оплате жилищно-коммунальных услуг.

  • 1. Ввел ли НБУ новые требования по персональным данным в квитанциях?

Нет. Новых требований нет. Действующие правила действуют с 2022 года, а последние изменения только упростили оформление документов. При безналичной оплате коммунальных услуг не нужно указывать ФИО или налоговый номер плательщика.

  • 2. Установил ли НБУ отдельные требования для "Укрпочты"?

Нет. Правила одинаковы для всех поставщиков платежных услуг – банков и небанковских учреждений. Специальных требований для "Укрпочты" нет.

  • 3. Нужно ли обязательно выдавать бумажную квитанцию?

Нет. Документ, подтверждающий оплату, может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

  • 4. Какие данные должны быть в квитанции за коммунальные услуги?

При оплате наличными указываются ФИО плательщика. При безналичной оплате персональные данные плательщика не являются обязательными реквизитами квитанции.

  • 5. Нужно ли печатать полный номер банковской карты?

Нет. Полный номер карты не требуется. Он может быть указан только в защищенном (маскированном) виде, когда часть цифр скрыта.

  • 6. Что заявил НБУ по ситуации с "Укрпочтой"?

Нацбанк подчеркнул, что распространение ложной информации о требованиях регулятора недопустимо. В то же время, НБУ проверит, как "Укрпочта" оформляет документы во время платежных операций, чтобы убедиться в соблюдении законодательства.

Автор:
Ольга Опенько