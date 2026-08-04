НБУ опроверг информацию о новых требованиях к квитанциям за коммунальные услуги: что известно

Национальный банк опроверг информацию о якобы новых требованиях по обязательному указанию налогового номера и полного номера банковской карты в квитанциях за оплату жилищно-коммунальных услуг. В регуляторе подчеркнули, что такие утверждения не отвечают действующим нормативным актам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О персональных данных в квитанциях

Речь идет о сообщениях, которые в последние дни распространяет АО "Укрпочта" и утверждаются, что плательщики должны указывать налоговый номер и полный номер банковской карты.

В НБУ подчеркнули, что такая информация не отвечает действующим нормативно-правовым актам регулятора и является результатом некорректного толкования отдельных положений законодательства. Отдельные распространенные утверждения прямо противоречат установленным требованиям Национального банка.

В связи с этим Национальный банк обнародовал официальное разъяснение, в котором опроверг недостоверные сообщения и объяснил, какие требования действуют при оплате жилищно-коммунальных услуг.

1. Ввел ли НБУ новые требования по персональным данным в квитанциях?

Нет. Новых требований нет. Действующие правила действуют с 2022 года, а последние изменения только упростили оформление документов. При безналичной оплате коммунальных услуг не нужно указывать ФИО или налоговый номер плательщика.

2. Установил ли НБУ отдельные требования для "Укрпочты"?

Нет. Правила одинаковы для всех поставщиков платежных услуг – банков и небанковских учреждений. Специальных требований для "Укрпочты" нет.

3. Нужно ли обязательно выдавать бумажную квитанцию?

Нет. Документ, подтверждающий оплату, может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

4. Какие данные должны быть в квитанции за коммунальные услуги?

При оплате наличными указываются ФИО плательщика. При безналичной оплате персональные данные плательщика не являются обязательными реквизитами квитанции.

5. Нужно ли печатать полный номер банковской карты?

Нет. Полный номер карты не требуется. Он может быть указан только в защищенном (маскированном) виде, когда часть цифр скрыта.

6. Что заявил НБУ по ситуации с "Укрпочтой"?

Нацбанк подчеркнул, что распространение ложной информации о требованиях регулятора недопустимо. В то же время, НБУ проверит, как "Укрпочта" оформляет документы во время платежных операций, чтобы убедиться в соблюдении законодательства.