В Киеве презентовали очерк о Харьковской наступательной операции под командованием Сырского

В субботу, 12 сентября, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне представили военно-исторический очерк "Харьковская наступательная операция 2022 года". Издание описывает предпосылки, подготовку, ход и результаты операции, в ходе которой в сентябре 2022 года Силы обороны освободили Балаклею, Изюм, Купянск и сотни других населенных пунктов Харьковской области.

Как пишет Dilo, презентацию организовала Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижнего. Участники обсудили решения, позволившие подготовить и провести операцию под командованием генерала Александра Сырского, а также опыт военных, правоохранителей, представителей местных властей и гражданских.

Подготовка операции в условиях дефицита боеприпасов

Генерал Сырский рассказал о замысле операции, подготовке трех бригад и действиях военных в условиях острой нехватки боеприпасов.

"Когда мы получили задачу готовить Харьковскую наступательную операцию, в ее успех фактически никто не верил. Нам потребовался примерно месяц на подготовку: необходимо было вывести из состава наших сил три бригады, перебросить их на Харьковское направление, провести полноценное планирование и решить вопрос обеспечения. Мы понимали все риски, но видели возможность добиться значительного результата именно на этом направлении", – цитирует его Dilo.

По словам Сырского, во время подготовки войска получали всего 20–30% от минимального количества боеприпасов, предусмотренного планом. В результате операции Силы обороны освободили около 11,5 тысячи квадратных километров территории и более 500 населенных пунктов. Впоследствии опыт Харьковской операции использовался при планировании других наступательных действий.

Оценку действиям Сырского дал генерал армии США в отставке, директор Центрального разведывательного управления США в 2011-2012 годах Дэвид Петреус.

"Мой опыт не может сравниться с опытом генерала Сырского. Я впервые встретился с ним в Краматорске в 2019 году и сразу был поражен. Было ясно, что он очень компетентный и профессиональный человек, уважаемый солдатами и офицерами. В то же время он очень скромен. Ничего показного в его поведении не было. Он просто был отличным солдатом и отличным лидером", – сказал Петреус.

К участникам мероприятия также обратился председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он отметил, что издание хранит память о людях, освобождавших Харьковщину, и помогает осмыслить профессиональный опыт операции.

"Презентованная сегодня книга – это больше, чем хроника событий. Это свидетельство об украинской борьбе, профессионализме и том, на что мы способны, когда действуем решительно, точно и вместе", – сказал спикер парламента.

Как контрнаступление изменило ситуацию в Харькове

Харьковский городской голова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов поблагодарил военных за Харьковскую операцию и за то, что Харьков остается украинским городом.

"В первые дни было невероятное единение: военные, город, бизнес, обычные харьковчане – все работали ради одного. Но именно наши защитники разрушили планы врага и уберегли Харьков. Это их подвиг, который мы никогда не забудем. Харьковская операция изменила дух Украины и дух харьковчан, потому что люди постепенно стали возвращаться. В конце марта 2022 года в Харькове оставалось около 320 тысяч человек, а сегодня в городе проживает уже около 1,4 миллиона. Для нас это было невероятно важно", – сказал мэр.

К участникам презентации также обратился лорд Майкл Эшкрофт – рыцарь-командор (KCMG), член Тайного совета Великобритании (PC), предприниматель, филантроп и автор.

В ходе мероприятия также говорили о разработке и реализации плана контрнаступления, его темпе и внезапности, работе разведки, координации подразделений и решениях, которые позволили передовым силам быстро продвигаться, а следующим подразделениям – блокировать противника и закреплять результат.

Очерк подготовили исследователи Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Вооруженных сил Украины Игорь Евсеев, Владлен Мараев и Александр Скрябин. При работе авторы использовали боевые донесения, материалы Генерального штаба и оперативную информацию.

Напомним, 6 сентября прошло четыре года с начала Харьковского контрнаступления.

21 июля 2026 года президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.