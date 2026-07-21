Драпатый возглавит ВСУ: Зеленский объявил об увольнении Сырского

21 июля президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

Зеленский заявил, что новым Главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. Вместе с ним и другими военными руководителями уже определена обновленная конфигурация Генерального штаба, подчеркнул президент.

Он поблагодарил Александра Сырского за службу и подчеркнул, что главной целью остается победа Украины и создание условий для принуждения России к миру.

"Определил с Михаилом Драпатым, какие задачи должны быть реализованы в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Операции Сил обороны Украины продолжаются и должны продолжаться стабильно. План дальнобойных санкций Украины, наша программа медстрайков будут выполняться абсолютно четко. Максимально слаженно, институционально передать все дела в армии" подытожил глава государства.

По всей вероятности, такое решение вызвано многочисленными акциями протеста в крупных городах Украины. Митингующие, в частности, потребовали отставки действующего главкома Сырского.

Михаил Драпатый: что известно

Михаил Драпатый родился 21 ноября 1982 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области. После окончания школы поступил в Харьковский институт танковых войск имени Верховной Рады Украины, окончивший в 2004 году.

Михаил Драпатый принимает участие в войне с 2014 года, когда был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Среди самых известных эпизодов его службы – операция по освобождению здания милиции в Мариуполе, захваченной пророссийскими боевиками. Во время операции Драпатий лично руководил боевой машиной пехоты, прорвавшей баррикады, что стало одним из символических кадров войны 2014 года.

Также он руководил выводом украинских подразделений из района Изварино-Краснопартизанск в 2014 году, когда военные оказались в сложном положении из-за оцепления.

В 2016-2019 годах Драпатий командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой. В 2017 году получил степень магистра в Национальном университете обороны Украины. После завершения командования бригадой продолжил обучение в этом же заведении.

В последующие годы Драпатий занимал ряд командных должностей. До января 2024 года он возглавлял оперативную группировку войск "Херсон" и участвовал в освобождении правобережной части Херсона в 2022 году.

С февраля 2024 был заместителем начальника Генерального штаба ВСУ по подготовке военнослужащих. В мае-сентябре 2024 года руководил оперативной группировкой войск "Харьков", где занимался стабилизацией ситуации в направлении после российского наступления. Позже возглавлял оперативно-тактическую группировку войск "Луганск".

Военные и эксперты отмечают Драпатого как представителя нового поколения украинских командиров, у которого есть значительный боевой опыт, управленческие навыки и пользуется доверием среди военных. Отдельно вспоминают его человечность, профессионализм и способность работать напрямую с подчиненными.

За время полномасштабной войны он участвовал в освобождении Херсона, командовал подразделениями на Харьковском направлении и выполнял задачи обороны важных участков фронта.

5 октября 2024 Михаилу Драпатому присвоили звание генерал-майора. Он награжден орденом Богдана Хмельницкого и отличился "Народный герой Украины".