Драпатий очолить ЗСУ: Зеленський оголосив про звільнення Сирського

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних Сил України (ЗСУ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

Зеленський заявив, що новим Головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий. Разом із ним та іншими військовими керівниками вже визначено оновлену конфігурацію Генерального штабу, наголосив президент.

Він подякував Олександру Сирському за службу та наголосив, що головною метою залишається перемога України й створення умов для примусу Росії до миру.

"Визначив з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі. Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідлстрайків будуть виконуватись абсолютно чітко. Максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях", - підсумував глава держави.

Ймовірно, таке рішення викликане численними акціями протесту у великих містах України. Мітингувальники, зокрема, вимагали відставки чинного головкома Сирського.

Михайло Драпатий: що відомо

Михайло Драпатий народився 21 листопада 1982 року в Кам’янці-Подільському Хмельницької області. Після завершення школи вступив до Харківського інституту танкових військ імені Верховної Ради України, який закінчив у 2004 році.

Михайло Драпатий бере участь у війні з 2014 року, коли був командиром 2-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади.

Серед найвідоміших епізодів його служби - операція зі звільнення будівлі міліції в Маріуполі, захопленої проросійськими бойовиками. Під час операції Драпатий особисто керував бойовою машиною піхоти, яка прорвала барикади, що стало одним із символічних кадрів війни 2014 року.

Також він керував виведенням українських підрозділів із району Ізварине–Червонопартизанськ у 2014 році, коли військові опинилися в складному становищі через оточення.

У 2016–2019 роках Драпатий командував 58-ю окремою мотопіхотною бригадою. У 2017 році здобув ступінь магістра в Національному університеті оборони України. Після завершення командування бригадою продовжив навчання у цьому ж закладі.

У наступні роки Драпатий обіймав низку командних посад. До січня 2024 року він очолював оперативне угруповання військ "Херсон" та брав участь у звільненні правобережної частини Херсонщини у 2022 році.

Із лютого 2024 року був заступником начальника Генерального штабу ЗСУ з підготовки військовослужбовців. У травні–вересні 2024 року керував оперативним угрупованням військ "Харків", де займався стабілізацією ситуації на напрямку після російського наступу. Пізніше очолював оперативно-тактичне угруповання військ "Луганськ".

Військові та експерти відзначають Драпатого як представника нового покоління українських командирів, який має значний бойовий досвід, управлінські навички та користується довірою серед військових. Окремо згадують його людяність, професійність і здатність працювати безпосередньо з підлеглими.

За час повномасштабної війни він брав участь у звільненні Херсона, командував підрозділами на Харківському напрямку та виконував завдання з оборони важливих ділянок фронту.

5 жовтня 2024 року Михайлу Драпатому присвоїли звання генерал-майора. Він нагороджений орденом Богдана Хмельницького та має відзнаку "Народний герой України".