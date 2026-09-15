Дорогу до трьох пунктів пропуску з Польщею на Львівщині відремонтують за 360 млн грн

На Львівщині розпочали ремонт понад 18 км дороги Нагірне – Добромиль, яка забезпечує сполучення з трьома пунктами пропуску на кордоні з Польщею. Вартість робіт становить майже 360 млн грн.

Як пише Dilo, про це інформує очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

На Львівщині стартував масштабний ремонт

Маршрут з'єднаний із дорогами, що ведуть до пунктів пропуску "Шегині – Медика", "Нижанковичі – Мальховіце" та "Смільниця – Кросьценко".

Дорогою щодня користуються місцеві жителі, шкільні автобуси, автомобілі екстрених служб, а також легковий і вантажний транспорт. Ремонт має покращити транспортну доступність прикордонних громад і безпеку руху.

У межах робіт планують облаштувати понад 6 км тротуарів, встановити 12 автобусних зупинок з автопавільйонами та облаштувати 16 пішохідних переходів з автономним освітленням. Також передбачене посилення дорожньої основи.

Проєкт реалізують за програмою Interreg NEXT Poland – Ukraine на умовах співфінансування. Європейський Союз передбачив для Львівщини в межах програми 4,8 млн євро.

Частину витрат фінансують область і територіальні громади. У 2026 році з обласного бюджету на проєкт уже спрямували понад 20 млн грн, ще 5 млн грн виділила Шегинівська громада. Решту необхідного співфінансування планують забезпечити коштом обласного та місцевих бюджетів.

У Львівській області зазначають, що ремонт дороги є частиною довгострокового розвитку транспортної інфраструктури регіону. Зокрема, йдеться про поступову інтеграцію регіональної дорожньої мережі до європейської транспортної системи TEN-T та розвиток транскордонного сполучення.

Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська триває капітальний ремонт 62 км траси від Львова до Рави-Руської. Готовність двох ділянок маршруту, який веде до кордону з ЄС, уже перевищує 57%.