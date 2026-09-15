Мін’юст США вимагає конфіскувати $61 млн у криптовалюті від продажу іранської нафти

Влада Сполучених Штатів ініціювала конфіскацію близько 61 млн доларів у криптовалюті, отриманих від нелегального продажу підсанкційної нафти та нафтопродуктів з Ірану.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на цивільний позов Прокуратури Південного округу Нью-Йорка.

За версією американського слідства, доходи від тіньових енергоресурсів призначалися для фінансування уряду Ірану та підконтрольних йому військових формувань, зокрема Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Схема через Binance та китайські підставні фірми

У матеріалах судової справи зазначено, що для легалізації коштів використовували торгові акаунти на криптобіржі Binance. Ключовими учасниками схеми виступали дві компанії з Китаю:

Blessed Trust: компанія публічно позиціонувала себе як сервіс з управління та зберігання цифрових активів, однак насправді конвертувала нафтові доходи в криптовалюту, використовуючи інфраструктуру емітентів цифрових активів зі США;

Hexa Whale: підприємство представлялося товарним брокером, але діяло спільно з Blessed Trust, обслуговуючи клієнтів із нафтогазової галузі КНР та забезпечуючи передання капіталу іранській стороні.

Для маскування слідів учасники схеми застосовували складні багаторівневі ланцюжки криптовалютних адрес і транзакцій.

Тіньовий обіг на $1,5 млрд через некастодіальні гаманці

Окремо розслідування виявило групу пов'язаних некастодіальних адрес під умовним найменуванням Entity A, через яку сукупно пройшло понад 1,5 млрд доларів незаконного доходу від експорту нафти.

З цих адрес кошти надходили на одну з іранських криптобірж, а також переказувалися підконтрольним КВІР посередникам. Крім того, фігуранти оборудок активно залучали традиційну банківську систему США для операцій на десятки мільйонів доларів. У прокуратурі уточнили, що цивільний позов містить звинувачення, доведення яких наразі триває в суді.

Нагадаємо, США оцінили вартість війни з Іраном у понад $33 млрд. Згідно з урядовим звітом Міністерства оборони США, загальні збитки сягнули $33,4 млрд, зокрема через пошкодження іранськими ударами сотень споруд на американських військових базах на Близькому Сході та десятків літаків.