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Минюст США требует конфисковать $61 млн в криптовалюте от продажи иранской нефти

Дональд Трамп, флаги США
Минюст США требует конфисковать $61 млн в криптовалюте от продажи иранской нефти

Власти Соединенных Штатов инициировали конфискацию около 61 млн долларов в криптовалюте, полученных от нелегальной продажи подсанкционной нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на гражданский иск Прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

По версии американского следствия, доходы от теневых энергоресурсов предназначались для финансирования правительства Ирана и подконтрольных ему военных формирований, в частности Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Схема через Binance и китайские подставные фирмы

В материалах судебного дела отмечено, что для легализации средств использовали торговые аккаунты на криптобирже Binance. Ключевыми участниками схемы выступали две компании из Китая:

  • Blessed Trust: компания публично позиционировала себя как сервис по управлению и хранению цифровых активов, однако на самом деле конвертировала нефтяные доходы в криптовалюту, используя инфраструктуру эмитентов цифровых активов из США;
  • Hexa Whale: предприятие представлялось товарным брокером, но действовало совместно с Blessed Trust, обслуживая клиентов из нефтегазовой отрасли КНР и обеспечивая передачу капитала иранской стороне.

Для маскировки следов участники схемы применяли сложные многоуровневые цепочки криптовалютных адресов и транзакций.

Теневое обращение на $1,5 млрд из-за некастодиальных кошельков

Отдельно расследование выявило группу связанных некастодиальных адресов под условным наименованием Entity A, по которой совокупно прошло более 1,5 млрд долларов незаконного дохода от экспорта нефти.

С этих адресов средства поступали на один из иранских криптобирж, а также переводились подконтрольным КСИР посредникам. Кроме того, фигуранты сделок активно привлекали традиционную банковскую систему США для операций на десятки миллионов долларов. В прокуратуре уточнили, что гражданский иск содержит обвинения, доказательство которых продолжается в суде.

Напомним, США оценили стоимость войны с Ираном более чем в $33 млрд. Согласно правительственному отчету Министерства обороны США, общий ущерб достиг $33,4 млрд, в том числе из-за повреждения иранскими ударами сотен сооружений на американских военных базах на Ближнем Востоке и десятков самолетов.

Автор:
Максим Кольц

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