Две благотворительные организации США помогают восстановить здание налоговой в Киеве

Здание столичной налоговой в Святошинском районе, поврежденное при обстреле в июне, восстанавливают при поддержке американских благотворительных организаций GEM и Howard G. Buffett Foundation.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ГНС Украины.

В результате российских обстрелов там были выбиты окна и повреждены служебные кабинеты и другие помещения.

Восстановление проводятся в рамках оконной программы GEM в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation на обращение налоговой. В настоящее время идет замена поврежденных окон. В общей сложности должны установить 245 новых конструкций.

Фото: ГНСУ

После завершения работ сотрудники смогут вернуться к полноценной работе.

"Это - не просто замена поврежденных окон, а возможность скорее вернуть помещение к полноценной работе и продолжать выполнять свои задачи", - отметили в ГНСУ.

О фондах

Global Empowerment Mission ( GEM ) — это международная некоммерческая организация, основанная в 2011 году в США, специализирующаяся на быстром реагировании на катастрофы и оказании гуманитарной помощи по всему миру.

The Howard G.​ Buffett Foundation (Фонд Говарда Баффета) — это частный американский благотворительный фонд, основанный в 1999 году американским филантропом, бизнесменом и фермером Говард Грэм Баффетт, сын миллиардера Уоррена Баффета.

Его миссия – улучшение уровня и качества жизни наиболее уязвимых и бедных слоев населения в мире, поддержание продовольственной безопасности, разрешение конфликтов и помощь в кризисных ситуациях. С начала полномасштабного вторжения фонд активно помогает Украине, направив сотни миллионов долларов на гуманитарные проекты.

Напомним, 2 июня российская армия нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки пострадало одно из зданий столичной налоговой на правом берегу Киева.