Дві благодійні організації США допомагають відновити будівлю податкової у Києві

Будівлю столичної податкової у Святошинському районі, пошкоджену під час обстрілу в червні, відновлюють за підтримки американських благодійних організацій GEM та Howard G. Buffett Foundation.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДПС України.

Внаслідок російського обстрілу там були вибиті вікна та пошкоджені службові кабінети й інші приміщення.

Відновлення проводять у межах віконної програми GEM у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation на звернення податкової. Наразі триває заміна пошкоджених вікон. Загалом мають встановити 245 нових конструкцій.

Фото: ДПСУ

Після завершення робіт співроббітники зможуть повернутися до повноцінної роботи.

"Це – не просто заміна пошкоджених вікон, а можливість швидше повернути приміщення до повноцінної роботи та продовжувати виконувати свої завдання", — зазначили в ДПСУ.

Про фонди

Global Empowerment Mission (GEM) — це міжнародна некомерційна організація, заснована у 2011 році в США, яка спеціалізується на швидкому реагуванні на катастрофи та наданні гуманітарної допомоги по всьому світу.

The Howard G. Buffett Foundation (Фонд Говарда Баффета) — це приватний американський благодійний фонд, заснований у 1999 році американським філантропом, бізнесменом і фермером Говард Грем Баффетт, який є сином мільярдера Воррена Баффета.

Його місія — покращення рівня та якості життя найбільш уразливих і бідних верств населення у світі, підтримка продовольчої безпеки, вирішення конфліктів та допомога у кризових ситуаціях. З початку повномасштабного вторгнення фонд активно допомагає Україні, спрямувавши сотні мільйонів доларів на гуманітарні проєкти.

Нагадаємо, 2 червня російська армія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки постраждала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва.