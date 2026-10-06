Північний міст відновили після атаки: які роботи провели

У Києві фахівці КП “Київавтошляхміст” відновили пошкоджену внаслідок атаки 4 жовтня ділянку Північного мосту. Робітники укріпили основу проїжджої частини, відновили конструкції та дорожнє покриття.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Північний міст відновили після атаки

На пошкодженій ділянці мосту спочатку укріпили основу проїжджої частини, після чого перекрили її спеціальною металевою плитою та відновили асфальтобетонне покриття.

Мостовики також відновили пошкоджені конструктивні елементи, які з’єднують окремі частини мосту та забезпечують його міцність і стійкість.

До цього фахівці КП "Київтеплоенерго" відновили пошкоджену внаслідок атаки тепломагістраль. Після завершення робіт мешканцям Деснянського району відновили постачання гарячої води.

Таким чином, комунальні служби Києва поетапно відновили пошкоджену інфраструктуру після атаки 4 жовтня.

Росія почала бити по мостах у Києві

Раніше росіяни били по Південному мосту в Києві. Уперше це відбулося вдень 1 жовтня — окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту.

Міст потрапив під удар і ввечері 2 жовтня.

Зранку 3 жовтня росіяни також дроном вдарили по Північному мосту в Києві — було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізували.