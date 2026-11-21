У третьому кварталі 2026 року ціни на житло в Україні зросли на 21,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше подорожчали квартири в новобудовах — на 23,6%, тоді як на вторинному ринку ціни підвищилися на 20,5%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної служби статистики України.

За даними Держстату, зростання вартості житла спостерігалося як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості.

При цьому нові квартири дорожчали швидше: різниця між річними темпами зростання цін на первинному та вторинному ринках становила 3,1 відсоткового пункта.

Як змінилися ціни на житло за квартал

Порівняно з другим кварталом 2026 року житло в Україні подорожчало ще на 2,7%.

Таким чином, зростання цін на нерухомість продовжилося і в липні–вересні, хоча квартальний темп був суттєво нижчим за річний.

Наведені показники відображають загальну динаміку цін на житло в Україні. Вони не означають, що вартість квартир однаково зросла в усіх містах або сегментах ринку.

За даними дослідження ринку новобудов, у 2026 році 83% потенційних покупців розглядають придбання нового житла для власного проживання. Ще 17% планують купівлю нерухомості як інвестицію.

Серед основних критеріїв вибору залишаються безпека, автономність будинку та надійність забудовника.

Водночас покупці надають перевагу готовим квартирам або об'єктам із високим ступенем будівельної готовності.

Нагадаємо, раніше Dilo проаналізувало перспективи цін на житло у Києві та Львові до 2027 року. За даними ЛУН, за рік новобудови у Львові подорожчали на 19%, а в Києві — на 17%. Водночас на вторинному ринку столиці ціни на окремі категорії квартир знижуються, тоді як у Львові житло продовжує дорожчати.