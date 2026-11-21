В третьем квартале 2026 г. цены на жилье в Украине выросли на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подорожали квартиры в новостройках — на 23,6%, в то время как на вторичном рынке цены повысились на 20,5%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, рост стоимости жилья наблюдался как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости.

При этом новые квартиры дорожали быстрее: разница между годовыми темпами роста цен на первичном и вторичном рынках составила 3,1 процентных пункта.

Как изменились цены на жилье за квартал

По сравнению со вторым кварталом 2026 жилье в Украине подорожало еще на 2,7%.

Таким образом, рост цен на недвижимость продолжился и в июле-сентябре, хотя квартальный темп был существенно ниже годового.

Эти показатели отражают общую динамику цен на жилье в Украине. Они не означают, что стоимость квартир все равно выросла во всех городах или сегментах рынка.

По данным исследования рынка новостроек, в 2026 году 83% потенциальных покупателей рассматривают покупку нового жилья для собственного проживания. Еще 17% планируют покупку недвижимости как инвестицию.

Среди основных критериев выбора остаются безопасность, автономность дома и надежность застройщика.

В то же время покупатели предпочитают готовые квартиры или объекты с высокой степенью строительной готовности.

Напомним, ранее Dilo проанализировало перспективы цен на жилье. в Киеве и Львове до 2027г. По данным ЛУН, за год новостройки во Львове подорожали на 19%, а в Киеве – на 17%. В то же время, на вторичном рынке столицы цены на отдельные категории квартир снижаются, тогда как во Львове жилье продолжает дорожать.