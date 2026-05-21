Цены на жилье в Украине резко подскочили: как изменилась стоимость квартир за год

В Украине зафиксировано стремительное удорожание жилой недвижимости. По итогам первого квартала 2026 года цены на квартиры выросли в среднем на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным ведомства, тенденция к росту практически одинакова как для новостроек, так и для старого жилищного фонда.

В частности, в январе – марте 2026 года по сравнению с первым кварталом 2025 цены изменились так:

Вторичный рынок: квартиры подорожали на 17,1%.

Если сравнивать с концом прошлого года, то динамика тоже остается высокой.

Только за первые три месяца 2026 года квадратные метры в Украине прибавили в цене 6,1% по отношению к четвертому кварталу 2025 года.

Напомним, в апреле 2026 года рынок жилья в Украине продолжил неравномерно изменяться: новостройки подорожали почти во всех регионах, в то время как на вторичном рынке зафиксированы как рост, так и снижение цен в зависимости от области. Самым дорогим городом остается Киев.