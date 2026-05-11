Как изменились цены на жилье: актуальная стоимость квартир в регионах

квартира дома новостройки
Квартиры в Киеве и в западных регионах продолжают дорожать. / Freepik

В апреле 2026 года рынок жилья в Украине продолжил неравномерно меняться: новостройки подорожали почти во всех регионах, в то время как на вторичном рынке зафиксированы как рост, так и снижение цен в зависимости от области. Самым дорогим городом остается Киев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику DIM.RIA.

Маркетплейс проверенной недвижимости DIM.RIA проанализировал ситуацию на рынке жилья в Украине за апрель 2026 года. В отчете рассмотрены изменения цен, спроса и предложения на рынке новостроек, вторичного жилья и аренды. Показатели сравниваются с мартом 2026 и апрелем 2025 года.

Новостройки: цены растут, спрос неравномерен

В апреле 2026 года доля действующих отделов продаж новостроек составляет 84%. Это тот же показатель, что был характерен и для предыдущих месяцев. Всего за апрель ввели в эксплуатацию 16 новых домов на 30 секций : 9 секций – во Львовской, 7 – в Ивано-Франковской, 4 – в Одесской, 3 – в Днепропетровской, 2 – в Киевской, и по 1 – в Киеве, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Закарпатской областях.  

Квадратный метр в новостройках в апреле подорожал почти во всех регионах Украины. Больше всего цены выросли в Ивано-Франковской области – на +11% по сравнению с предыдущим месяцем. В Харьковской области зафиксировали снижение на 6,3%.

Как изменилась стоимость квадратного метра в новостройках по регионам Украины.

Самым дорогим городом остается столица. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья в апреле достигала $1 438/м², и это на 3,2% дороже, чем в марте. Печерский район традиционно лидирует по сосредоточению самых дорогих квадратных метров со средней стоимостью $2676. В Деснянском районе можно найти наиболее доступные варианты с медианной ценой в $865 за квадратный метр.

Актуальна стоимость квадратных метров на первичном рынке по районам Киева.

Спрос на новое жилье в регионах был неоднородным. Наибольший рост зафиксирован в Днепропетровской (+22%), Ивано-Франковской (+7%) и Черновицкой (+7%) областях, а также в Киеве (+7%). Снижение спроса произошло в Сумской (-20%), Кировоградской (-20%) и Житомирской (-18%) областях.

Вторичный рынок: цены колеблются, предложения больше, спрос слабеет

Число объявлений о продаже квартир на вторичке выросло почти по всем регионам. Наиболее заметные результаты – в Киеве (+12%), Харьковской (+10%), Одесской (+8%), Хмельницкой (+8%), Сумской (+8%) областях.

Цены на вторичное жилье изменились неравномерно. Интенсивный рост был замечен в Киевской (+10%) и Черниговской (+6%) областях. Снижение цены на 6% – в Сумской, Кировоградской и Херсонской областях.

Стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в апреле по регионам.

Самый доступный рынок – в Запорожской области: квартира на вторичном рынке в этом регионе стоит $16 тыс (на +3% больше, чем в марте). У Киева самые дорогие предложения: средняя цена такой квартиры достигает почти $89 тыс.

В Печерском районе столицы расположены самые дорогие квартиры – $179 тыс. за однокомнатную. Деснянский район традиционно предлагает наиболее доступные варианты: $50 тыс. в среднем за "однушку".

Стоимость квартиры на вторичном рынке в Киеве зависит от региона.

Спрос на вторичное жилье падал почти по всей Украине. Больше всего – в Полтавской (-45%), Херсонской (-36%) и Сумской (-19%) областях. Рост спроса в этот период наблюдался в Винницкой (+12%) и Днепропетровской (+2%) областях.

Напомним, согласно опросу, 51,1% украинцев планируют приобрести недвижимость стоимостью до 60 долларов.

Автор:
Ярослава Тюпка