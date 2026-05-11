Як змінились ціни на житло: актуальна вартість квартир у регіонах

У квітні 2026 року ринок житла в Україні продовжив нерівномірно змінюватися: новобудови подорожчали майже в усіх регіонах, тоді як на вторинному ринку зафіксовані як зростання, так і зниження цін залежно від області. Найдорожчим містом залишається Київ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику DIM.RIA.

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA проаналізував ситуацію на ринку житла в Україні за квітень 2026 року. У звіті розглянуто зміни цін, попиту та пропозиції на ринку новобудов, вторинного житла та оренди. Показники порівнюються з березнем 2026 року та квітнем 2025 року.

Новобудови: ціни ростуть, попит нерівномірний

У квітні 2026 року частка чинних відділів продажу новобудов становить 84%. Це той самий показник, що був характерний і для попередніх місяців. Всього за квітень ввели в експлуатацію 16 нових будинків на 30 секцій: 9 секцій – у Львівській, 7 – в Івано-Франківській, 4 – в Одеській, 3 – у Дніпропетровській, 2 – у Київській, та по 1 – у Києві, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях.

Квадратний метр у новобудовах у квітні подорожчав майже в усіх регіонах України. Найбільше ціни зросли у Івано-Франківській області – на +11% порівняно з попереднім місяцем. У Харківській області натомість зафіксували зниження на 6,3%.

Як змінилась вартість квадратного метра в новобудовах по регіонах України.

Найдорожчим містом продовжує бути столиця. Середня вартість квадратного метра нового житла у квітні сягала $1 438/м² , і це на 3,2% дорожче, ніж у березні. Печерський район традиційно лідирує за зосередженням найдорожчих квадратних метрів із середньою вартістю $2 676 . У Деснянському районі можна знайти найбільш доступні варіанти із медіанною ціною $865 за квадратний метр.

Актуальна вартість квадратних метрів на первинному ринку по районах Києва.

Попит на нове житло в регіонах був неоднорідним. Найбільше зростання зафіксоване у Дніпропетровській (+22%), Івано-Франківській (+7%) та Чернівецькій (+7%) областях, а також у Києві (+7%). Зниження попиту відбулось у Сумській (-20%), Кіровоградській (-20%) та Житомирській (-18%) областях.

Вторинний ринок: ціни коливаються, пропозиції більше, попит слабне

Число оголошень про продаж квартир на вторинці зросло майже по всіх регіонах. Найбільш помітні результати – у Києві (+12%), Харківській (+10%), Одеській (+8%), Хмельницькій (+8%), Сумській (+8%) областях.

Ціни на вторинне житло змінились нерівномірно. Інтенсивне зростання помітили в Київській (+10%) та Чернігівській (+6%) областях. Зниження ціни на 6% – у Сумській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в квітні по регіонах.

Найдоступніший ринок – у Запорізькій області: квартира на вторинному ринку в цьому регіоні коштує $16 тис (на +3% більше, ніж у березні). Київ має найдорожчі пропозиції: середня ціна такої квартири сягає майже $89 тис.

У Печерському районі столиці розташовані найдорожчі квартири – $179 тис. за однокімнатну. Деснянський район традиційно пропонує найбільш доступні варіанти: $50 тис. в середньому за “однушку”.

Вартість квартири на вторинному ринку в Києві в залежності від регіону.

Попит на вторинне житло падав майже по всій Україні. Найбільше – у Полтавській (-45%), Херсонській (-36%) та Сумській (-19%) областях. Зростання попиту у цей період спостерігалось у Вінницькій (+12%) та Дніпропетровській (+2%) областях.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, 51,1% українців планують придбати нерухомість вартістю до $60.