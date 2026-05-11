Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,80

EUR

51,85

51,65

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Як змінились ціни на житло: актуальна вартість квартир у регіонах

квартира будинки новобудови
Квартири у Києві та західних регіонах продовжують дорожчати. / Freepik

У квітні 2026 року ринок житла в Україні продовжив нерівномірно змінюватися: новобудови подорожчали майже в усіх регіонах, тоді як на вторинному ринку зафіксовані як зростання, так і зниження цін залежно від області. Найдорожчим містом залишається Київ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику DIM.RIA.

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA проаналізував ситуацію на ринку житла в Україні за квітень 2026 року. У звіті розглянуто зміни цін, попиту та пропозиції на ринку новобудов, вторинного житла та оренди. Показники порівнюються з березнем 2026 року та квітнем 2025 року.

Новобудови: ціни ростуть, попит нерівномірний

У квітні 2026 року частка чинних відділів продажу новобудов становить 84%. Це той самий показник, що був характерний і для попередніх місяців. Всього за квітень ввели в експлуатацію 16 нових будинків на 30 секцій: 9 секцій – у Львівській, 7 – в Івано-Франківській, 4 – в Одеській, 3 – у Дніпропетровській, 2 – у Київській, та по 1 – у Києві, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях. 

Квадратний метр у новобудовах у квітні подорожчав майже в усіх регіонах України. Найбільше ціни зросли у Івано-Франківській області – на +11% порівняно з попереднім місяцем. У Харківській області натомість зафіксували зниження на 6,3%. 

Фото 2 — Як змінились ціни на житло: актуальна вартість квартир у регіонах
Як змінилась вартість квадратного метра в новобудовах по регіонах України.

Найдорожчим містом продовжує бути столиця. Середня вартість квадратного метра нового житла у квітні сягала $1 438/м² , і це на 3,2% дорожче, ніж у березні. Печерський район традиційно лідирує за зосередженням найдорожчих квадратних метрів із середньою вартістю $2 676 . У Деснянському районі можна знайти найбільш доступні варіанти із медіанною ціною $865 за квадратний метр.

Фото 3 — Як змінились ціни на житло: актуальна вартість квартир у регіонах
Актуальна вартість квадратних метрів на первинному ринку по районах Києва.

Попит на нове житло в регіонах був неоднорідним. Найбільше зростання зафіксоване у Дніпропетровській (+22%), Івано-Франківській (+7%) та Чернівецькій (+7%) областях, а також у Києві (+7%). Зниження попиту відбулось у Сумській (-20%), Кіровоградській (-20%) та Житомирській (-18%) областях. 

Вторинний ринок: ціни коливаються, пропозиції більше, попит слабне

Число оголошень про продаж квартир на вторинці зросло майже по всіх регіонах. Найбільш помітні результати – у Києві (+12%), Харківській (+10%), Одеській (+8%), Хмельницькій (+8%), Сумській (+8%) областях. 

Ціни на вторинне житло змінились нерівномірно. Інтенсивне зростання помітили в Київській (+10%) та Чернігівській (+6%) областях. Зниження ціни  на 6% – у Сумській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Фото 4 — Як змінились ціни на житло: актуальна вартість квартир у регіонах
Вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в квітні по регіонах.

Найдоступніший ринок – у Запорізькій області: квартира на вторинному ринку в цьому регіоні коштує $16 тис (на +3% більше, ніж у березні). Київ має найдорожчі пропозиції: середня ціна такої квартири сягає майже $89 тис. 

У Печерському районі столиці розташовані найдорожчі квартири – $179 тис. за однокімнатну. Деснянський район традиційно пропонує найбільш доступні варіанти: $50 тис. в середньому за “однушку”. 

Фото 5 — Як змінились ціни на житло: актуальна вартість квартир у регіонах
Вартість квартири на вторинному ринку в Києві в залежності від регіону.

Попит на вторинне житло падав майже по всій Україні. Найбільше – у Полтавській (-45%), Херсонській (-36%) та Сумській (-19%) областях. Зростання попиту у цей період спостерігалось у Вінницькій (+12%) та Дніпропетровській (+2%) областях. 

Нагадаємо, згідно з опитуванням, 51,1% українців планують придбати нерухомість вартістю до $60.

Автор:
Ярослава Тюпка