Один із українських страховиків отримав право страхувати літаки

НБУ
НБУ погодив вихід страховика на ринок авіаційного страхування

Національний банк України погодив розширення ліцензії на здійснення діяльності із прямого страхування для страхової компанії "Перша".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Відповідне рішення 27 травня ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Згідно з рішенням регулятора, страховик отримав право здійснювати діяльність за класом страхування 5 — "Страхування повітряних суден". Розширення ліцензії відбулося на підставі заяви самої компанії.

За підсумками першого кварталу 2026 року 63,4% страхових платежів компанії надійшло від юридичних осіб, ще 36,6% — від фізичних осіб.

Найбільшу частку страхового портфеля становлять поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (34%), міжнародного автострахування "Зелена картка" (26%) та КАСКО (12%).

Обсяг страхових премій компанії у січні-березні 2026 року сягнув 360,6 млн грн, а страхові резерви становили 949,1 млн грн.

Водночас обсяг страхових виплат за перший квартал цього року зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Нагадаємо, НБУ застосував штраф до ПрАТ "СК "КД Життя" у розмірі 2,74 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері страхування та звітності. Рішення ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки.

Автор:
Тетяна Гойденко