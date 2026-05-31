Один із українських страховиків отримав право страхувати літаки

Національний банк України погодив розширення ліцензії на здійснення діяльності із прямого страхування для страхової компанії "Перша".

Відповідне рішення 27 травня ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Згідно з рішенням регулятора, страховик отримав право здійснювати діяльність за класом страхування 5 — "Страхування повітряних суден". Розширення ліцензії відбулося на підставі заяви самої компанії.

За підсумками першого кварталу 2026 року 63,4% страхових платежів компанії надійшло від юридичних осіб, ще 36,6% — від фізичних осіб.

Найбільшу частку страхового портфеля становлять поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (34%), міжнародного автострахування "Зелена картка" (26%) та КАСКО (12%).

Обсяг страхових премій компанії у січні-березні 2026 року сягнув 360,6 млн грн, а страхові резерви становили 949,1 млн грн.

Водночас обсяг страхових виплат за перший квартал цього року зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

