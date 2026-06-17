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На Кіровоградщині до Кам’янського водосховища випустять понад 36 тонн молоді риби

Кам'янське водосховище
Кам'янське водосховище / Вікіпедія

На Кіровоградщині до Кам’янського водосховища випустять 36 535 кг молоді риби вагою від 20 до 100 грамів. Водойму заселять трьома видами риб, де найбільшу частку займе товстолоб —27 405 кг, сазан (короп) – 5 845 кг та білий амур – 3 285 кг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держрибагентства.

"Систематичне зариблення водойм за рахунок коштів, отриманих від чесної конкуренції на аукціонах із промислового вилову, є важливим елементом нашої державної політики, спрямованої на імпортозаміщення, підтримку вітчизняних рибних господарств та стимулювання внутрішнього ринку ", — зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Для проведення зариблення агентство 16 червня оголосило тендер в електронній торговій системі Prozorro. Випуск риби відбудеться у Кіровоградській області на території Олександрійського району біля села Деріївка. Прийом тендерних пропозицій від учасників триватиме до 3 липня. Електронний аукціон запланований на 6 липня.

Довідково

Кам'янське водосховище — одне з п'яти великих водосховищ у каскаді на Дніпрі. Розташоване частково в Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Утворене в 1963—1964 роках в результаті спорудження Середньодніпровської ГЕС.

Його використання — комплексне: для енергетики, водного транспорту, зрошування, водопостачання, рибництва і рекреації.

У водосховищі поширені 177 видів водоростей та водиться 30 видів риб, зокрема плітка, лящ, щука, судак, сом.

Нагадаємо, в Україні у 2026 році планують масштабне зариблення ключових водойм, зокрема Дніпровського, Київського та Кременчуцького водосховищ, а також пониззя Дністра і Дністровського лиману.

Автор:
Тетяна Ковальчук