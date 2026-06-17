В Кировоградской области в Каменское водохранилище выпустят более 36 тонн молодые рыбы

В Кировоградской области до Каменского водохранилища выпустят 36 535 кг молодых рыб весом от 20 до 100 граммов. Водоем заселят тремя видами рыб, где наибольшую долю займет толстолоб -27 405 кг, сазан (карп) — 5 845 кг и белый амур — 3 285 кг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Госрыбагентства.

"Систематическое зарыбление водоемов за счет средств, полученных от честной конкуренции на аукционах по промышленному лову, является важным элементом нашей государственной политики, направленной на импортозамещение, поддержку отечественных рыбных хозяйств и стимулирование внутреннего рынка", - отметил глава Госрыбагентства Игорь Клименок.

Для проведения зарыбления агентство 16 июня объявило тендер в электронной торговой системе Prozorro. Выпуск рыбы состоится в Кировоградской области на территории Александрийского района возле села Дериевка. Прием тендерных предложений от участников продлится до 3 июля. Электронный аукцион запланирован на 6 июля.

Справочно

Каменское водохранилище – одно из пяти больших водохранилищ в каскаде на Днепре. Расположен частично в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. Образовано в 1963-1964 годах в результате сооружения Среднеднепровской ГЭС.



Его использование – комплексное: для энергетики, водного транспорта, орошения, водоснабжения, рыбоводства и рекреации.

В водохранилище распространено 177 видов водорослей и водится 30 видов рыб, в том числе сплетня, лещ, щука, судак, сом.

Напомним, в Украине в 2026 году планируется масштабное зарыбление ключевых водоемов, в частности Днепровского, Киевского и Кременчугского водохранилищ, а также низовья Днестра и Днестровского лимана.