В Украине зарыбят ключевые водоемы: где появятся щука, судак и сом.
В Украине в 2026 году планируется масштабное зарыбление ключевых водоемов, в частности Днепровского, Киевского и Кременчугского водохранилищ, а также низовья Днестра и Днестровского лимана. Программа предусматривает возобновление популяции щуки, судака и сома и открывает возможности для бизнеса через государственные тендеры.
Как пишет Delo.ua , об этом информирует Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины .
Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств, полученных от аукционов по продаже прав на промышленный лов рыбы, в частности, из-за повышения стартовых цен на такие лоты.
Какие водоемы зарыбят
В 2026 году работы запланированы в стратегических водоемах:
- Каменское водохранилище
- Киевское водохранилище
- Кременчугское водохранилище
- Днепровское водохранилище
- низовья реки Днестр
- Днестровский лиман
Основной акцент будет сделан на восстановлении популяций аборигенных видов, в том числе щуки, судака и сома.
Работы будут проходить в два этапа: весной будут выпускать годовалую рыбу, а осенью — этого и двухлеток. Такой подход позволяет повысить уровень адаптации рыбы и эффективность обновления популяций.
Также водоемы будут зарыбливать растительноядными видами, способствующими очистке воды и улучшению экосистем.
Госрыбагентство призывает рыбоводческие хозяйства приобщаться к программе. В частности, бизнес может:
- участвовать в государственных тендерах
- поставлять зарыбок
- выполнять работы по зарыблению водоемов
Это создает дополнительные возможности для развития рыбной отрасли и привлечения частных компаний.
Напомним, ранее правительство расширило государственную поддержку аквакультуры, разрешив предприятиям получать компенсацию до 20% расходов на выращивание и разведение рыбы по всей территории Украины.