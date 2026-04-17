В Украине зарыбят ключевые водоемы: где появятся щука, судак и сом.

В Украине в 2026 году планируется масштабное зарыбление ключевых водоемов, в частности Днепровского, Киевского и Кременчугского водохранилищ, а также низовья Днестра и Днестровского лимана. Программа предусматривает возобновление популяции щуки, судака и сома и открывает возможности для бизнеса через государственные тендеры.

Как пишет Delo.ua , об этом информирует Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины .

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств, полученных от аукционов по продаже прав на промышленный лов рыбы, в частности, из-за повышения стартовых цен на такие лоты.

Какие водоемы зарыбят

В 2026 году работы запланированы в стратегических водоемах:

Каменское водохранилище

Киевское водохранилище

Кременчугское водохранилище

Днепровское водохранилище

низовья реки Днестр

Днестровский лиман

Основной акцент будет сделан на восстановлении популяций аборигенных видов, в том числе щуки, судака и сома.

Работы будут проходить в два этапа: весной будут выпускать годовалую рыбу, а осенью — этого и двухлеток. Такой подход позволяет повысить уровень адаптации рыбы и эффективность обновления популяций.

Также водоемы будут зарыбливать растительноядными видами, способствующими очистке воды и улучшению экосистем.

Госрыбагентство призывает рыбоводческие хозяйства приобщаться к программе. В частности, бизнес может:

участвовать в государственных тендерах

поставлять зарыбок

выполнять работы по зарыблению водоемов

Это создает дополнительные возможности для развития рыбной отрасли и привлечения частных компаний.

Напомним, ранее правительство расширило государственную поддержку аквакультуры, разрешив предприятиям получать компенсацию до 20% расходов на выращивание и разведение рыбы по всей территории Украины.