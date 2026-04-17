Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Наличный курс:

USD

44,10

43,86

EUR

52,13

51,76

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине зарыбят ключевые водоемы: где появятся щука, судак и сом.

Зарыбление водоемов и восстановление рыбных ресурсов в Украине

В Украине в 2026 году планируется масштабное зарыбление ключевых водоемов, в частности Днепровского, Киевского и Кременчугского водохранилищ, а также низовья Днестра и Днестровского лимана. Программа предусматривает возобновление популяции щуки, судака и сома и открывает возможности для бизнеса через государственные тендеры.

Как пишет Delo.ua , об этом информирует Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины .

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств, полученных от аукционов по продаже прав на промышленный лов рыбы, в частности, из-за повышения стартовых цен на такие лоты.

Какие водоемы зарыбят

В 2026 году работы запланированы в стратегических водоемах:

  • Каменское водохранилище
  • Киевское водохранилище
  • Кременчугское водохранилище
  • Днепровское водохранилище
  • низовья реки Днестр
  • Днестровский лиман

Основной акцент будет сделан на восстановлении популяций аборигенных видов, в том числе щуки, судака и сома.

Работы будут проходить в два этапа: весной будут выпускать годовалую рыбу, а осенью — этого и двухлеток. Такой подход позволяет повысить уровень адаптации рыбы и эффективность обновления популяций.

Также водоемы будут зарыбливать растительноядными видами, способствующими очистке воды и улучшению экосистем.

Госрыбагентство призывает рыбоводческие хозяйства приобщаться к программе. В частности, бизнес может:

  • участвовать в государственных тендерах
  • поставлять зарыбок
  • выполнять работы по зарыблению водоемов

Это создает дополнительные возможности для развития рыбной отрасли и привлечения частных компаний.

Напомним, ранее правительство расширило государственную поддержку аквакультуры, разрешив предприятиям получать компенсацию до 20% расходов на выращивание и разведение рыбы по всей территории Украины.

Автор:
Лариса Крупко