В Україні зариблять ключові водойми: де з’являться щука, судак і сом

Зариблення водойм та відновлення рибних ресурсів в Україні

В Україні у 2026 році планують масштабне зариблення ключових водойм, зокрема Дніпровського, Київського та Кременчуцького водосховищ, а також пониззя Дністра і Дністровського лиману. Програма передбачає відновлення популяції щуки, судака і сома та відкриває можливості для бізнесу через державні тендери.

Як пише Delo.ua, про це інформує Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.

Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів, отриманих від аукціонів із продажу прав на промисловий вилов риби, зокрема через підвищення стартових цін на такі лоти.

Які водойми зариблять

У 2026 році роботи заплановані у стратегічних водоймах:

  • Кам’янське водосховище
  • Київське водосховище
  • Кременчуцьке водосховище
  • Дніпровське водосховище
  • пониззя річки Дністер
  • Дністровський лиман

Основний акцент зроблять на відновленні популяцій аборигенних видів, у тому числі щуки, судака та сома. 

Роботи проходитимуть у два етапи: навесні випускатимуть однорічну рибу, а восени — цьоголіток і дволіток. Такий підхід дозволяє підвищити рівень адаптації риби та ефективність відновлення популяцій. 

Також водойми зариблюватимуть рослиноїдними видами, які сприяють очищенню води та покращенню екосистем.

Держрибагентство закликає рибницькі господарства долучатися до програми. Зокрема, бізнес може:

  • брати участь у державних тендерах
  • постачати зарибок
  • виконувати роботи із зариблення водойм

Це створює додаткові можливості для розвитку рибної галузі та залучення приватних компаній.

Нагадаємо, раніше уряд розширив державну підтримку аквакультури, дозволивши підприємствам отримувати компенсацію до 20% витрат на вирощування та розведення риби по всій території України. 

Автор:
Лариса Крупко