Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,25

44,13

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Спецдозвіл на родовище піску на Одещині знову виставили на продаж: ціну знизили вдвічі

пісок
Дозвіл на Білгород-Дністровське родовище піску продають за півціни / Depositphotos

Державна служба геології та надр України призначила дату проведення другого повторного аукціону з продажу спеціального дозволу на видобуток корисних копалин на Білгород-Дністровському родовищі піску. 

Про це пише Delo.ua, із посиланням на дані майданчика UBIZ.ua.

Родовище піску (північна ділянка) розташоване на південно-східній околиці м. Білгород-Дністровський у Білгород-Дністровському районі Одеської області. 

Електронні торги відбудуться 11 червня 2026 року в державній системі АТ "Прозорро.Продажі". Через відсутність покупців на попередніх етапах ціну лоту було суттєво знижено.

Стартова ціна лоту на червневому аукціоні тепер становить 729 930,76 грн. Ця сума є рівно вдвічі меншою (50%) від початкової вартості, яку виставляли під час проведення найпершого аукціону.

Площа ділянки надр – 48,84 га. Державним балансом запасів корисних копалин України "Пісок будівельний" станом на 01.01.2026 року на Білгород-Дністровському родовищі обліковано запаси піску у кількості (тис. м3), за категоріями, по ділянках:

  • Північна ділянка: В+С1 – 2 215,9 (у т. ч.: В – 787,9; С1 – 1 428,0)
  • Південна ділянка (блок С1): С1 – 45,75
  • Південна ділянка (резервна): В+С1 – 161

Офіційним ініціатором виставлення цієї ділянки на торги виступило ТОВ "Лиман ЛТД Плюс". За даними аналітичної системи YouControl, бенефіціарними власниками цієї компанії є Олександр Трошин та Людмила Стефанова.

Запланований на 22 травня попередній аукціон із продажу права на розробку цього родовища так і не відбувся. Торги було офіційно визнано такими, що не пройшли, оскільки для участі в них не зареєструвався жоден учасник.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України 13 березня провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.  

Автор:
Тетяна Бесараб