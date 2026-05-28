Спецдозвіл на родовище піску на Одещині знову виставили на продаж: ціну знизили вдвічі

Державна служба геології та надр України призначила дату проведення другого повторного аукціону з продажу спеціального дозволу на видобуток корисних копалин на Білгород-Дністровському родовищі піску.

Про це пише Delo.ua, із посиланням на дані майданчика UBIZ.ua.

Родовище піску (північна ділянка) розташоване на південно-східній околиці м. Білгород-Дністровський у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Електронні торги відбудуться 11 червня 2026 року в державній системі АТ "Прозорро.Продажі". Через відсутність покупців на попередніх етапах ціну лоту було суттєво знижено.

Стартова ціна лоту на червневому аукціоні тепер становить 729 930,76 грн. Ця сума є рівно вдвічі меншою (50%) від початкової вартості, яку виставляли під час проведення найпершого аукціону.

Площа ділянки надр – 48,84 га. Державним балансом запасів корисних копалин України "Пісок будівельний" станом на 01.01.2026 року на Білгород-Дністровському родовищі обліковано запаси піску у кількості (тис. м3), за категоріями, по ділянках:

Північна ділянка: В+С 1 – 2 215,9 (у т. ч.: В – 787,9; С 1 – 1 428,0)

– 2 215,9 (у т. ч.: В – 787,9; С – 1 428,0) Південна ділянка (блок С 1 ): С 1 – 45,75

): С – 45,75 Південна ділянка (резервна): В+С 1 – 161

Офіційним ініціатором виставлення цієї ділянки на торги виступило ТОВ "Лиман ЛТД Плюс". За даними аналітичної системи YouControl, бенефіціарними власниками цієї компанії є Олександр Трошин та Людмила Стефанова.

Запланований на 22 травня попередній аукціон із продажу права на розробку цього родовища так і не відбувся. Торги було офіційно визнано такими, що не пройшли, оскільки для участі в них не зареєструвався жоден учасник.

