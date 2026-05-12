В Україні продали вісім ліцензій на видобуток бурштину, піску та води: який лот став найдорожчим

Державна служба геології та надр України провела черговий етап приватизації прав на користування надрами. За результатами електронних торгів, що відбулися 5 травня 2026 року в системі Prozorro.Продажі, державний бюджет поповниться на майже 15 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

Результати аукціонів

Загалом на торги було виставлено вісім спеціальних дозволів. Завдяки конкуренції між учасниками фінальна вартість лотів зросла на 2,3 млн грн від початкової ціни (12,7 млн грн). Інвестори придбали права на розробку родовищ таких ресурсів:

мінеральні та питні підземні води;

бурштин;

пісок, глина та суглинок.

Торги відбулися по таких лотах:

Південна частина ділянки №1 Дідковицького родовища;

Торчинське родовище;

Водозабірна ділянка в с. Момотове (свердловина №1);

ділянка Реліктова (свердловина №1);

Сінгурівська ділянка (свердловина №1);

Ділянка Великокопанська (свердловина 1-пр);

Ділянка Миролюбівська;

Ділянка Хмара 2.

Найдорожчим лотом став спеціальний дозвіл на користування ділянкою з покладами підземних питних вод Реліктова (свердловина №1) у с. Літках Броварського району Київської області - 4,358 млн грн.

Повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на користування надрами Білгород-Дністровського родовища (північної ділянки), який не відбувся, перенесено на 22 травня цього року.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України 13 березня провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.