Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,85

43,78

EUR

51,88

51,68

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні продали вісім ліцензій на видобуток бурштину, піску та води: який лот став найдорожчим

пісок
В Україні продали нові ділянки для видобутку бурштину та піску / Depositphotos

Державна служба геології та надр України провела черговий етап приватизації прав на користування надрами. За результатами електронних торгів, що відбулися 5 травня 2026 року в системі Prozorro.Продажі, державний бюджет поповниться на майже 15 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

Результати аукціонів

Загалом на торги було виставлено вісім спеціальних дозволів. Завдяки конкуренції між учасниками фінальна вартість лотів зросла на 2,3 млн грн від початкової ціни (12,7 млн грн). Інвестори придбали права на розробку родовищ таких ресурсів:

  • мінеральні та питні підземні води;
  • бурштин;
  • пісок, глина та суглинок.

Торги відбулися по таких лотах:

  • Південна частина ділянки №1 Дідковицького родовища; 
  • Торчинське родовище; 
  • Водозабірна ділянка в с. Момотове (свердловина №1); 
  • ділянка Реліктова (свердловина №1); 
  • Сінгурівська ділянка (свердловина №1); 
  • Ділянка Великокопанська (свердловина 1-пр); 
  • Ділянка Миролюбівська; 
  • Ділянка Хмара 2.

Найдорожчим лотом став спеціальний дозвіл на користування ділянкою з покладами підземних питних вод Реліктова (свердловина №1) у с. Літках Броварського району Київської області - 4,358 млн грн.

Повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на користування надрами Білгород-Дністровського родовища (північної ділянки), який не відбувся, перенесено на 22 травня цього року.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України 13 березня провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.  

Автор:
Тетяна Бесараб