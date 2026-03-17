Ділянку бурштину на Житомирщині продали за 4,91 млн грн

Ділянку бурштину на Житомирщині продали за 4,91 млн грн / Depositphotos

Державна служба геології та надр України 13 березня 2026 році провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.  

За лот, вартість якого знизили на 25% до 4,5 млн грн, змагалися два учасники: ТОВ "Подс" Олега Скриннікова запропонувало 4,86 млн грн, а ТОВ "Гео Розробка" Ярослава Нітовського перемогло зі ставкою 4,91 млн грн.

Під час першої спроби продати дозвіл в листопаді 2025 року за Андрійківську ділянку із початковою ціною трохи більше 6 млн грн змагалися три учасники. Перемогло ТОВ "Стонс Актив" Дарʼї Руденко зі ставкою 12,2 млн грн, але її дискваліфікували, а на другі торги у лютому 2026 року не реєструвався жоден учасник.

Нагадаємо, в лютому Державна служба геології та надр України погодила відчуження десяти спеціальних дозволів на користування надрами.

Світлана Манько