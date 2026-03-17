- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ділянку бурштину на Житомирщині продали за 4,91 млн грн
Державна служба геології та надр України 13 березня 2026 році провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє nadra.info.
За лот, вартість якого знизили на 25% до 4,5 млн грн, змагалися два учасники: ТОВ "Подс" Олега Скриннікова запропонувало 4,86 млн грн, а ТОВ "Гео Розробка" Ярослава Нітовського перемогло зі ставкою 4,91 млн грн.
Під час першої спроби продати дозвіл в листопаді 2025 року за Андрійківську ділянку із початковою ціною трохи більше 6 млн грн змагалися три учасники. Перемогло ТОВ "Стонс Актив" Дарʼї Руденко зі ставкою 12,2 млн грн, але її дискваліфікували, а на другі торги у лютому 2026 року не реєструвався жоден учасник.
Нагадаємо, в лютому Державна служба геології та надр України погодила відчуження десяти спеціальних дозволів на користування надрами.