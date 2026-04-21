Українцям нададуть 20 тисяч ліцензій на курси зі штучного інтелекту від Google

В Україні відкрили 20 тисяч безкоштовних ліцензій на програму “Сертифікація Google із професійного використання ШІ” на платформі Coursera. Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства економіки та спрямована на розвиток цифрових навичок і кар’єрне зростання українців.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Безкоштовні курси зі штучного інтелекту

Освітню програму розробили фахівці Google. Вона складається із семи коротких курсів, які можна пройти менш ніж за 10 годин у зручному темпі. Навчання передбачає понад 20 практичних завдань, що відтворюють реальні робочі ситуації.

Програма охоплює ключові напрями використання ШІ, зокрема основи технології, створення контенту, аналітику даних і застосування інструментів штучного інтелекту в розробці.

Учасники отримають безкоштовний доступ до курсу, сертифікати після його завершення, а також практичний досвід роботи з ШІ. Додатково передбачено бонус — 90 днів безкоштовного доступу до Google AI Pro з використанням інструментів Gemini у популярних сервісах Google.

На початку навчання, 6 травня, відбудеться вступний вебінар за участю експертів і випускників попередніх програм.

Реєстрація на програму триватиме з 21 квітня до 25 травня. Подати заявку можна через партнерські організації, серед яких — Український ветеранський фонд, Veteran Hub, Київська школа економіки, EdEra та інші.

Під час відбору перевагу надаватимуть ветеранам, військовослужбовцям і членам їхніх родин, а також жінкам, які прагнуть розвиватися у сфері сучасних технологій.

Як взяти участь

Перейдіть на сайт програми.

сайт програми. Оберіть одну з партнерських організацій для отримання доступу до навчання.

Заповніть реєстраційну форму на сайті організації - реєструватися безпосередньо на Coursera на цьому етапі не потрібно.

Очікуйте на лист із інструкціями від партнерів.

Пройти курси та отримати сертифікати відібрані учасники зможуть до середини липня. Кількість ліцензій обмежена.

Нагадаємо, Національний банк ініціював відкриту дискусію щодо етичного та відповідального використання штучного інтелекту у фінансовому секторі.