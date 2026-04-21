Держава отримала частку Крюківського вагонобудівного заводу

Україна передала у державну власність понад 25% акцій Крюківського вагонобудівного заводу, які раніше пов’язували з російським бізнесом. Підставою стало рішення суду через сплату понад 1,3 млрд грн податків до бюджету РФ та зв’язки з оборонним сектором Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомило підприємство у системі розкриття інформації.

Україна націоналізувала частку Крюківського заводу

Про перехід частки до держави підприємство було офіційно повідомлено 17 квітня.

Йдеться про пакет акцій, який пов’язували з російським бізнесменом Станіславом Гамзаловим. Формально він належав австрійській компанії OW Capital Management GmbH, однак суд встановив фактичний контроль з боку Гамзалова та постановив стягнути актив у дохід держави.

Підставою для такого рішення стала діяльність підконтрольних бізнесмену компаній у Росії. У 2024 році вони сплатили до російського бюджету понад 1,3 млрд грн податків, що суттєво перевищує визначений українським законодавством поріг, після якого можливе примусове вилучення активів.

Додатковим аргументом стало те, що ці підприємства пов’язані з оборонною промисловістю РФ та беруть участь у виконанні військових замовлень. Зокрема, їхня продукція використовується у виробництві та модернізації військової техніки.

Пакет акцій КВБЗ був придбаний структурами, пов’язаними з Гамзаловим, ще у 2012 році. Після початку повномасштабної війни у 2022 році активи арештували та передали до АРМА, однак передати їх в управління не вдалося, і питання вирішили через судову конфіскацію.

Водночас на підприємстві раніше заявляли, що Гамзалов не мав реального впливу на його діяльність. Контрольний пакет акцій і надалі належить українському бізнесмену Володимиру Приходьку, тоді як держава отримала значну міноритарну частку.

Про ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, насамперед залізничного рухомого складу.

Підприємство знаходиться у місті Кременчук Полтавської області.

Влітку 2025 року "Укрзалізниця" підписала контракт на 100 нових пасажирських вагонів з "Крюківським вагонобудівним заводом". Вагони будуть постачатися протягом 2,5 років.