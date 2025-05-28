Крюківський вагонобудівний завод виставили на продаж: яка ціна

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук управителя для частки у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод" — одного з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств України.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що йдеться про частку у розмірі 25% статутного капіталу ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", яка належить компанії Capital Management GmbH.

Номінальна вартість цієї частки становить двадцять один мільйон п’ятсот дві тисячі чотириста шістнадцять гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 4 червня 2025 року. Участь у конкурсі можуть взяти компанії та організації, які відповідають вимогам законодавства та мають відповідний досвід управління активами.

Зауважимо, у 2023 році АРМА вже шукало управителя для 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Про ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, насамперед залізничного рухомого складу. Підприємство знаходиться у місті Кременчук Полтавської області.

На початку червня 2022 року на Крюківському вагонзаводі пройшли обшуки у справі за статтею 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Заявлялося, що йдеться про нібито виведення до Росії коштів, які можуть використовуватись для фінансування російської армії. При цьому 25% підприємства, що належать російському бізнесмену Станіславу Гамзалову, були заарештовані та передані АРМА. На самому заводі, однак, звинувачення на його адресу тоді спростували.

Також раніше "Укрзалізниця" заявляла, що претендує на управління російською часткою Крюківського вагонобудівного заводу.