На Крюківському вагонзаводі пройшли обшуки, арештовано 25% акцій підприємства: у чому причина

Суд за клопотанням Київської міської прокуратури заарештував 25% акцій Крюківського вагонобудівного заводу (Кременчук, Полтавська область), які належать громадянину Росії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як зазначає департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, один із бенефіціарів підприємства володіє на території Росії рядом об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі і в оборонній сфері.

Арешт його пакету акцій КВБЗ, а також, як дають зрозуміти правоохоронці, й інших його компаній в Україні, запроваджено з метою запобігання впливу на діяльність заводу та виведення до країни-агресорки коштів, які можуть використовуватись для фінансування російської армії.

"Підконтрольна йому компанія має 25% акцій у статутному капіталі компанії. Крім того, він є власником ще кількох товариств, які здійснюють свою діяльність на території України. На корпоративні права (акції) суб'єктів господарювання було накладено арешти. Загальна вартість акцій становить понад 50 мільйонів гривень ", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що за даними Єдиного реєстру юросіб та фізосіб-підприємців, власником 25% КВБЗ через австрійську компанію OW Capital Management GmbH є російський бізнесмен Станіслав Гамзалов.

У свою чергу, у Київській міській прокуратурі повідомляють, що Головне управління поліції Києва при оперативному супроводі ДСР НП розслідує справу про систематичні закупівлі деталей для будівництва вагонів у підприємств із РФ за завищеними цінами за наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості, які проводилися за сприяння згаданого підприємця.

У зв'язку з цим правоохоронці провели обшуки на території заводу, під час яких було виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином РФ.

Після арешту корпоративних прав КВБЗ вирішується питання про передачу їх до управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Сама справа кваліфікована за частиною 5 статті 191 та частиною 4 статті 110-2 Кримінального кодексу (заволодіння коштами підприємства шляхом зловживання службовим становищем та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України).

Зазначимо, що ще півтора роки тому з'ясувалося, що КВСЗ взявся імпортувати російські колеса виробництва "Євраз Нижньотагільського металургійного комбінату" (Свердловська область), а також залізничні осі з заводу "Уральська кузня" (Челябінська область), при тому, що в Україні є свій виробник залізничних коліс, бандажів, осей та колісних пар – компанія "Інтерпайп" (Дніпро). На Крюківському заводі тоді заявили, що російська продукція дешевша, а комплектуючих для вагонів, які виробляє Україна, недостатньо для ринку.