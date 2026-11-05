У Київській області продають проєкт системи накопичення енергії на 4,9 МВт за €570 тис.

У Київській області виставили на продаж інвестиційний проєкт установки зберігання електроенергії (УЗЕ) “Рокитне” потужністю 4,9 МВт та ємністю 20 МВт·год. Вартість підготовленого проєкту становить €570 тис. без ПДВ, тоді як будівництво об'єкта під ключ оцінюється приблизно у €4,3 млн.

Як пише Dilo, відповідна інвестиційна пропозиція опублікована на платформі InVenture.

Проєкт передбачає будівництво системи накопичення електроенергії з підключенням до мереж напругою 35 кВ. Для реалізації передбачена земельна ділянка площею близько 2 га, яка перебуває в оренді.

Які характеристики має проєкт УЗЕ "Рокитне"

Однією з ключових переваг проєкту є наявність постійних технічних умов на приєднання потужності 4990 кВт та укладеного договору про приєднання до електромереж.

Точка приєднання розташована приблизно за 80 метрів від межі земельної ділянки. За договором про приєднання вже сплачено 30% його вартості.

Також для реалізації проєкту отримано містобудівні умови та обмеження. Проєктування наразі триває.

Серед основних параметрів енергетичного об'єкта:

потужність - 4,9 МВт;

ємність накопичення - 20 МВт·год;

напруга приєднання - 35 кВ;

земельна ділянка - близько 2 га;

технічні умови - на приєднання 4990 кВт;

відстань до точки приєднання - близько 80 метрів.

Інвесторам пропонують два варіанти придбання

Перший варіант передбачає купівлю 100% корпоративних прав ТОВ "Рокитне Солар", на яке оформлені технічні умови, договір приєднання до електромереж та проєктна документація.

Вартість підготовленого проєкту становить €570 тис. без ПДВ.

Після придбання корпоративних прав інвестор самостійно організовуватиме будівництво установки, обиратиме постачальників обладнання та контролюватиме капітальні витрати. Також покупець має сплатити решту 70% вартості приєднання відповідно до чинного договору.

У межах запропонованої структури угоди передбачено оформлення земельних прав на користь покупця протягом 12 місяців. Подальший поділ земельної ділянки планується після завершення будівництва.

Другий варіант - реалізація проєкту під ключ. Його орієнтовна вартість становить €4,28 млн без ПДВ.

Ця модель передбачає повний цикл робіт: від проєктування та підготовки дозвільної документації до постачання обладнання, будівництва, приєднання до електромереж і введення об'єкта в експлуатацію.

Зокрема, до комплексу робіт входять монтаж установки зберігання енергії та розподільного пункту напругою 35 кВ, пусконалагодження й оформлення документації для передачі готового об'єкта інвестору.

Оплата здійснюватиметься поетапно відповідно до погодженого графіка. Остаточну вартість визначать після узгодження проєктної документації.

Які умови готовності проєкту

За інформацією продавця, початок будівельних робіт планувався на першу половину листопада 2026 року. Водночас проєктування ще триває.

У разі придбання підготовленого проєкту інвестор самостійно відповідатиме за подальшу реалізацію будівництва. Якщо ж буде обрано модель під ключ, організацію будівельних робіт і відповідні будівельні ризики бере на себе продавець.

Таким чином, пропозиція передбачає два формати входу в сегмент систем накопичення електроенергії: придбання підготовленого активу з подальшою самостійною реалізацією або інвестування у створення готового енергетичного об'єкта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України продав на онлайн-аукціоні єдиний майновий комплекс "Заводу порошкової металургії" у Броварах Київської області за 275,001 млн грн без ПДВ (понад 330 млн грн з урахуванням податку).