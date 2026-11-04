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У Києві виставили на продаж 94% наукового інституту: що отримає інвестор

У Києві виставили на продаж 94% наукового інституту
У Києві виставили на продаж 94% наукового інституту

Фонд державного майна України виставив на приватизацію 94,4431% акцій АТ “Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів” у Києві. Стартова ціна державного пакета становить 109,1 млн грн без ПДВ, а торги заплановані на 11 листопада.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Фонду державного майна України.

Інститут розташований на вулиці Академіка Кримського, 27. Державний пакет включає понад 24,1 млн акцій товариства.

Основним видом діяльності підприємства є дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук.

До активів товариства входить майновий комплекс загальною площею 5 331,6 кв. м. Станом на кінець червня 2026 року на підприємстві працювали 44 особи.

За 2023–2025 роки та перше півріччя 2026 року обсяг реалізації продукції, робіт і послуг інституту становив 16,43 млн грн.

Покупець має погасити борги підприємства

Станом на 30 червня прострочена кредиторська заборгованість товариства становила 2,26 млн грн. Зокрема, борг із заробітної плати перевищував 544 тис. грн, а перед бюджетом — 1,4 млн грн.

Покупець пакета акцій буде зобов’язаний протягом шести місяців після переходу права власності погасити заборгованість із зарплати та перед бюджетом, яка існуватиме на дату придбання активу.

Також протягом цього періоду новий власник не зможе звільняти працівників з власної ініціативи, крім випадків, передбачених трудовим законодавством.

Аукціон проведуть у форматі трираундових англійських торгів у системі “Prozorro.Продажі”. Заявки прийматимуть до 20:00 10 листопада, а сам аукціон розпочнеться 11 листопада об 11:10.

Нагадаємо, у вересні Фонд держмайна продав пакет акцій “Кванта” у Києві за 401,5 млн грн. За 73% акцій заводу змагалися п’ять учасників, завдяки чому ціна під час аукціону зросла у 2,32 раза від стартової.

Автор:
Тетяна Гойденко

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