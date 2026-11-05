Російська влада прискорює продаж конфіскованого майна громадян і компаній для поповнення бюджету

У Росії за січень-жовтень 2026 року продали конфіскованого майна громадян і компаній на близько 4,66 мільярда доларів. Це вчетверо більше, ніж за весь 2025 рік, коли бюджет отримав від таких продажів $1,08 млрд. Влада збільшує розпродаж вилучених активів на тлі зростання дефіциту бюджету через війну проти України.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Яке майно конфісковують

Найчастіше конфіскують майно людей, яких звинувачують у корупційних та економічних злочинах, відмиванні незаконних доходів, фінансуванні тероризму й екстремізму.

Влада РФ також змінює законодавство, щоб прискорити продаж таких активів. Зокрема, було прийнято закон, що дозволяє продаж конфіскованої заміської нерухомості. В результаті до торгів уже готуються понад 1100 об'єктів. Інший закон скасував переважне право акціонерів купувати вилучене майно компаній.

Також розглядаються поправки, які мають спростити передачу конфіскованих активів регіональній владі та дозволити продавати земельні ділянки з виданими дозволами на будівництво.

Дефіцит бюджету змушує шукати додаткові доходи

За оцінкою Мінфіну РФ, дефіцит російського бюджету має сягнути 7,3 трлн рублів (приблизно $89,43 млрд), або 3,2% ВВП. У 2027 році його прогнозують на рівні 5,5 трлн рублів (приблизно $67,38), або 2,2% ВВП.

Для поповнення бюджету російська влада також посилює податковий контроль і збільшує навантаження на бізнес та громадян. Із 1 січня 2026 року ставку ПДВ підвищили до 22%, а сплачувати цей податок зобов'язали компанії з виручкою понад 20 млн рублів.

На наступний рік влада планує підвищити до 22% максимальну ставку податку на доходи фізичних осіб для пасивних доходів, зокрема від банківських вкладів. Також розглядають запровадження 22-відсоткового ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах і податку на надприбутки для видобувних компаній.

Нагадаємо, уряд Росії на третину збільшив план зі збору штрафів із населення та бізнесу, щоб наповнити федеральний бюджет на тлі зростання воєнних витрат до нового рекорду та очікуваного дефіциту в 157,9 млрд доларів (15 трлн рублів) за три роки.