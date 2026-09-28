Путін змушує російський бізнес оплачувати захист від українських дронів під загрозою конфіскації

Володимир Путін переклав фінансовий тягар захисту від дронів на бізнес. Підприємствам, які не зможуть захистити свої об'єкти від українських ударів, загрожує перехід під державне управління.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Таке рішення ухвалили у відповідь на посилення рейдів далекобійних українських дронів, через які спалахнули десятки комерційних складів і було знищено до 20% російських нафтопереробних потужностей.

Наприкінці серпня Путін підписав указ про введення "тимчасового управління" на об'єктах критичної інфраструктури, які не здатні самостійно захиститися від безпілотників, а за три дні уряд створив спеціальний комітет для контролю.

Колишній кремлівський посадовець розповів виданню, що військові та спецслужби поскаржилися Путіну на бізнес, який "нічого не хоче робити", після чого отримали згоду президента перекласти витрати на компанії. Експерт із захисту від дронів В'ячеслав Плаксін зазначив, що після виходу указу кількість звернень від підприємств зросла майже вп'ятеро.

Страх націоналізації та відсутність правил

Бізнес довго вимагав державної допомоги, однак голова Мінфіну РФ Антон Силуанов заявив, що в підприємств "гроші є". Водночас компанії побоюються, що новий механізм стане інструментом для націоналізації активів. Під подібне вилучення вже потрапили філії закордонних компаній Auchan і Nestle.

Правила безпеки при цьому залишаються незрозумілими:

закон не містить чітких інструкцій, хто саме і як має захищати заводи;

вимоги пропонують як встановлення захисних сіток, так і використання засобів радіоелектронної боротьби;

на знищення або глушіння дронів потрібні спеціальні дозволи спецслужб, яких у більшості компаній немає;

список критичних підприємств тримають у таємниці — в одній лише галузі чиновники виділили 24 тисячі важливих об'єктів із загальних 700 тисяч.

Ціна захисту для підприємств

Навіть базові засоби захисту коштують дорого. За словами Плаксіна, одному із заводів довелось встановити обладнання вартістю 2,6 млн доларів (220 млн рублів), що дорівнює його денному доходу.

Підприємець із прикордонного регіону розповів, що витратив на протиповітряну оборону понад 17,8 млн доларів (1,5 млрд рублів). Раніше Путін згадував про нафтову компанію, яка витратила на захист десятки мільярдів рублів.

Великі підприємства також залучають резервістів і домовляються з місцевими військовими частинами та Росгвардією про охорону заводів. Комплекси "Панцир" біля об'єктів ставлять лише за рішенням Міноборони, при цьому системи залишаються під контролем армії.

Аналітикиня Центру Carnegie Russia Eurasia Олександра Прокопенко наголосила, що в держави немає грошей одночасно на ведення війни та створення ешелонованої оборони від дронів, тому бізнесу просто нікуди подітися, а витрати на ППО фактично стали новим податком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії рекордно за 18 років піднімуть тарифи на світло для захисту від дронів. Уряд Росії запланував наймасштабніше майже за два десятиліття підвищення тарифів на електроенергію для населення. Причиною став заклик генеруючих компаній закласти у вартість для споживачів витрати на захист енергетичних потужностей від безпілотників.