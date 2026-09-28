Путин заставляет российский бизнес оплачивать защиту от украинских дронов под угрозой конфискации

Владимир Путин перевел финансовое бремя защиты от дронов на бизнес. Предприятиям, которые не могут защитить свои объекты от украинских ударов, грозит переход под государственное управление.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Такое решение приняли в ответ на усиление рейдов дальнобойных украинских дронов, из-за которых вспыхнули десятки коммерческих складов и были уничтожены до 20% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

В конце августа Путин подписал указ о введении "временного управления" на объектах критической инфраструктуры, которые не способны самостоятельно защититься от беспилотников, а через три дня правительство создало специальный комитет для контроля.

Бывшее кремлевское чиновник рассказал изданию, что военные и спецслужбы пожаловались Путину на бизнес, который "ничего не хочет делать", после чего получили согласие президента переложить расходы на компании. Эксперт по защите дронов Вячеслав Плаксин отметил, что после выхода указа количество обращений от предприятий возросло почти в пять раз.

Страх национализации и отсутствие правил

Бизнес долго требовал государственной помощи, однако глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что у предприятий "деньги есть". В то же время, компании опасаются, что новый механизм станет инструментом для национализации активов. Под подобное изъятие уже попали филиалы зарубежных компаний Auchan и Nestle.

Правила безопасности при этом остаются непонятными:

закон не содержит четких инструкций, кто именно и как должен защищать заводы;

требования предлагают как установку защитных сеток, так и использование средств радиоэлектронной борьбы;

на уничтожение или глушение дронов требуются специальные разрешения спецслужб, которых у большинства компаний нет;

список критических предприятий держат в тайне — в одной отрасли чиновники выделили 24 тысячи важных объектов из общих 700 тысяч.

Цена защиты для предприятий

Даже базовые средства защиты стоят дорого. По словам Плаксина, одному из заводов пришлось установить оборудование стоимостью 2,6 млн долларов (220 млн рублей), что равняется его дневному доходу.

Предприниматель из приграничного региона рассказал, что потратил на противовоздушную оборону более 17,8 млн. долларов (1,5 млрд. рублей). Ранее Путин упоминал о нефтяной компании, которая потратила на защиту десятки миллиардов рублей.

Крупные предприятия также привлекают резервистов и договариваются с местными частями и Росгвардией об охране заводов. Комплексы "Панцирь" у объектов ставят только по решению Минобороны, при этом системы остаются под контролем армии.

Аналитика Центра Carnegie Russia Eurasia Александра Прокопенко подчеркнула, что у государства нет денег одновременно на ведение войны и создание эшелонированной обороны от дронов, поэтому бизнесу просто некуда деться, а расходы на ПВО фактически стали новым налогом.

Напомним, ранее сообщалось, что в России рекордно за 18 лет поднимут тарифы на свет для защиты от дронов. Правительство России запланировало наиболее масштабное почти за два десятилетия повышение тарифов на электроэнергию для населения. Причиной стал призыв генерирующих компаний заложить в стоимость для потребителей расходы по защите энергетических мощностей от беспилотников.