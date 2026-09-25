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В России рекордно за 18 лет поднимут тарифы на свет для защиты от дронов
Правительство России запланировало наиболее масштабное почти за два десятилетия повышение тарифов на электроэнергию для населения. Причиной стал призыв генерирующих компаний заложить в стоимость для потребителей расходы по защите энергетических мощностей от беспилотников.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.
Согласно документу, в 2027 году тарифы на свет для граждан проиндексируют сразу на 14,4%. Это станет рекордным скачком с 2009 года, когда цены подняли на 25% из-за отмены перекрестного субсидирования.
В 2028 году планируется дополнительное повышение на 12,1%, а в 2029-м еще на 10,1%. Суммарно за три года электроэнергия подорожает на 41,1%, что почти вдвое превышает майские планы российского правительства.
Дополнительные сборы в защиту станций
Инициатором переложения военных расходов на население стала ассоциация "Совет производителей энергии", объединяющая генерирующие компании, контролирующие 90% установленной мощности энергосистемы РФ.
В сентябре организация предложила внести в платежки специальную надбавку за мощность. За счет этих денег энергетики планируют профинансировать мероприятия по повышению безопасности и восстановлению в секторе.
При этом с начала войны тарифы на свет для россиян уже выросли на 39,2%, а с 1 октября этого года их повысят еще на 11,3%. С учетом планов к концу десятилетия накопленный рост цен на электричество составит 118,6%.
Общее удорожание коммунальных услуг
Рост стоимости коснется всей сферы жилищно-коммунальных услуг. Совокупный коммунальный платеж за следующие три года вырастет на 40,9%.
- газ для населения за 2027-2029 годы подорожает в целом на 26,8%;
- отопление за трехлетний период вырастет в цене на 27,2%;
- услуги водоснабжения станут дороже на 25,4%;
- водоотвод подорожает на 24%
Общие тарифы ЖКХ в России с момента вторжения в Украину уже увеличились на 41,1%, с 1 октября поднимутся еще на 9,9%, а к концу десятилетия общее повышение достигнет 118,6%.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ анонсировало очередное повышение налогов для финансирования войны. Российские власти третий год подряд планируют усилить налоговое давление на граждан и бизнес, чтобы наполнить федеральный бюджет, дефицит которого в этом году составит почти 7 триллионов рублей (более 80 млрд долларов) из-за расходов на войну против Украины.