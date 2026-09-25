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В России рекордно за 18 лет поднимут тарифы на свет для защиты от дронов

Электричество
В России рекордно за 18 лет поднимут тарифы на свет для защиты от дронов / Unsplash

Правительство России запланировало наиболее масштабное почти за два десятилетия повышение тарифов на электроэнергию для населения. Причиной стал призыв генерирующих компаний заложить в стоимость для потребителей расходы по защите энергетических мощностей от беспилотников.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Согласно документу, в 2027 году тарифы на свет для граждан проиндексируют сразу на 14,4%. Это станет рекордным скачком с 2009 года, когда цены подняли на 25% из-за отмены перекрестного субсидирования.

В 2028 году планируется дополнительное повышение на 12,1%, а в 2029-м еще на 10,1%. Суммарно за три года электроэнергия подорожает на 41,1%, что почти вдвое превышает майские планы российского правительства.

Дополнительные сборы в защиту станций

Инициатором переложения военных расходов на население стала ассоциация "Совет производителей энергии", объединяющая генерирующие компании, контролирующие 90% установленной мощности энергосистемы РФ.

В сентябре организация предложила внести в платежки специальную надбавку за мощность. За счет этих денег энергетики планируют профинансировать мероприятия по повышению безопасности и восстановлению в секторе.

При этом с начала войны тарифы на свет для россиян уже выросли на 39,2%, а с 1 октября этого года их повысят еще на 11,3%. С учетом планов к концу десятилетия накопленный рост цен на электричество составит 118,6%.

Общее удорожание коммунальных услуг

Рост стоимости коснется всей сферы жилищно-коммунальных услуг. Совокупный коммунальный платеж за следующие три года вырастет на 40,9%.

  • газ для населения за 2027-2029 годы подорожает в целом на 26,8%;
  • отопление за трехлетний период вырастет в цене на 27,2%;
  • услуги водоснабжения станут дороже на 25,4%;
  • водоотвод подорожает на 24%

Общие тарифы ЖКХ в России с момента вторжения в Украину уже увеличились на 41,1%, с 1 октября поднимутся еще на 9,9%, а к концу десятилетия общее повышение достигнет 118,6%.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ анонсировало очередное повышение налогов для финансирования войны. Российские власти третий год подряд планируют усилить налоговое давление на граждан и бизнес, чтобы наполнить федеральный бюджет, дефицит которого в этом году составит почти 7 триллионов рублей (более 80 млрд долларов) из-за расходов на войну против Украины.

Автор:
Максим Кольц
Онлайн-трансляція "PR марафон 2026"
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