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Сеть Pepco откроет новые магазины в Киеве, Тернополе и Черновцах

Сеть Pepco откроет новые магазины
Сеть Pepco откроет новые магазины / Depositphotos

Европейский дискаунтер Pepco до конца 2026 планирует открыть новые магазины в Киеве, Тернополе и Черновцах. Ритейлер продолжает поэтапный выход на украинский рынок и готовит торговые точки к запуску.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресрелиз Pepco.

В рамках пилотного этапа компания готовится открыть магазины в популярных торговых центрах столицы, а также в Тернополе и Черновцах. Конкретные адреса и даты открытия Pepco обещает сообщить позже.

В украинских магазинах сети будут продавать одежду для женщин, мужчин и детей, товары для дома, игрушки, школьные принадлежности и сезонные товары.

Для выхода на украинский рынок Pepco уже запустила локальный сайт, где представлен ассортимент, цены и информация для покупателей.

В компании отмечают, что у украинского рынка потенциал для дальнейшего развития сети, однако расширять присутствие планируется постепенно с учетом ситуации на рынке.

Pepco работает в более чем 4 тыс. магазинах в 19 странах. Штат компании превышает 32 тыс. работников, а ежемесячно сеть обслуживает около 36 млн. покупателей. Акции Pepco Group котируются на Варшавской фондовой бирже.

Напомним, ранее сообщалось, что Pepco откроет первые магазины в Украине в Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе во второй половине 2026 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

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