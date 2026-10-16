Мережа Pepco відкриє нові магазини у Києві, Тернополі та Чернівцях

Європейський дискаунтер Pepco до кінця 2026 року планує відкрити нові магазини у Києві, Тернополі та Чернівцях. Ритейлер продовжує поетапний вихід на український ринок і наразі готує торгові точки до запуску.

Про це інформує Dilo з посиланням на пресреліз Pepco.

У межах пілотного етапу компанія готується відкрити магазини в популярних торгових центрах столиці, а також у Тернополі та Чернівцях. Конкретні адреси та дати відкриття Pepco обіцяє повідомити пізніше.

В українських магазинах мережі продаватимуть одяг для жінок, чоловіків і дітей, товари для дому, іграшки, шкільне приладдя та сезонні товари.

Для виходу на український ринок Pepco вже запустила локальний україномовний сайт, де представлені асортимент, ціни та інформація для покупців.

У компанії зазначають, що український ринок має потенціал для подальшого розвитку мережі, однак розширювати присутність планують поступово з урахуванням ситуації на ринку.

Pepco працює більш ніж у 4 тис. магазинах у 19 країнах. Штат компанії перевищує 32 тис. працівників, а щомісяця мережа обслуговує близько 36 млн покупців. Акції Pepco Group котируються на Варшавській фондовій біржі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Pepco відкриє перші магазини в Україні у Києві, Чернівцях, Мукачеві та Тернополі у другій половині 2026 року.