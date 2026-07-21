Pepco заходить на ринок України: у яких містах з'являться перші магазини

Європейський дискаунтер Pepco розширює мережу та відкриває перші торгові точки в чотирьох українських містах: Києві, Чернівцях, Мукачеві та Тернополі. Відкриття магазинів заплановане на другу половину 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

У зв'язку з підготовкою до відкриття об'єктів у чотирьох зазначених містах компанія розпочинає набір працівників та розширює команду в Україні.

"Ми поступово розширюємо нашу команду в Україні та з нетерпінням чекаємо на можливість привітати покупців у перших магазинах Pepco, крок за кроком розвиваючи нашу присутність на українському ринку…", — зазначив Country Manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.

Вихід на український ринок є частиною стратегії Pepco Group із розширення присутності в Центральній та Східній Європі.

Про Pepco

Pepco — європейський дискаунтер широкого профілю. Основний асортимент включає одяг для родини, товари для дому та іграшки.

Мережа була заснована 22 роки тому в Польщі і входить до складу Pepco Group. За даними компанії, мережа наразі налічує понад 4 000 магазинами у 19 країнах, а штат перевищує 32 000 співробітників. Щомісячний обсяг обслуговування становить близько 36 мільйонів покупців. Акції Pepco Group котируються на Варшавській фондовій біржі (WSE: PCO).

Нагадаємо, на початку червня польська мережа магазинів одягу й побутових товарів Pepco офіційно оголосила про вихід на український ринок. Україна стане 20-м ювілейним ринком для компанії.