Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,83

+0,07

EUR

51,78

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,94

44,80

EUR

51,95

51,72

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Nvidia залучає $500 млрд приватного капіталу на розвиток ШІ-інфраструктури

Nvidia
Nvidia залучає $500 млрд приватного капіталу на розвиток ШІ-інфраструктури / Unsplash

Технологічний гігант Nvidia оголосив про партнерство з шістьма провідними фінансовими інституціями для запуску спеціальних платформ фінансування. Мета ініціативи — залучити понад $500 млрд стороннього капіталу для розвитку інфраструктури штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За словами генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, компанія залишає за собою право підкріпити угоди власністю та гарантіями на суму до $125 млрд (до 25% від потенційного обсягу фінансування).

Партнерами проєкту виступили світові інвестиційні компанії та банки:

  • Apollo
  • BlackRock
  • Blackstone
  • Brookfield
  • Goldman Sachs
  • KKR

Задоволення попиту та масштабування ШІ-фабрик

Головне завдання платформ фінансування — розширити доступ розробників передових ШІ-моделей, корпорацій, урядів та хмарних провайдерів до обчислювальних потужностей на базі чіпів Nvidia. 

Водночас великі інвестиційні фонди отримають довгострокові інструменти для розміщення приватного капіталу з прив'язкою до обсягів використання потужностей.

Масштабне залучення капіталу відбувається на тлі рекордного зростання витрат бізнесу на штучний інтелект. Очікується, що сукупні видатки найбільших технологічних компаній світу на ШІ-інфраструктуру цьогоріч перевищать $730 млрд.

Фінансові деталі індивідуальних зобов'язань кожного з партнерів та точний графік освоєння запланованих $500 млрд у Nvidia поки не розголошують.

Нагадаємо, раніше Nvidia підписала угоду про оренду дата-центру в Техасі на $50 мільярдів. Компанія планує повністю зайняти комплекс потужністю 1 гігават, який будує девелопер Hut 8.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності