Nvidia залучає $500 млрд приватного капіталу на розвиток ШІ-інфраструктури

Технологічний гігант Nvidia оголосив про партнерство з шістьма провідними фінансовими інституціями для запуску спеціальних платформ фінансування. Мета ініціативи — залучити понад $500 млрд стороннього капіталу для розвитку інфраструктури штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За словами генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, компанія залишає за собою право підкріпити угоди власністю та гарантіями на суму до $125 млрд (до 25% від потенційного обсягу фінансування).

Партнерами проєкту виступили світові інвестиційні компанії та банки:

Apollo

BlackRock

Blackstone

Brookfield

Goldman Sachs

KKR

Задоволення попиту та масштабування ШІ-фабрик

Головне завдання платформ фінансування — розширити доступ розробників передових ШІ-моделей, корпорацій, урядів та хмарних провайдерів до обчислювальних потужностей на базі чіпів Nvidia.

Водночас великі інвестиційні фонди отримають довгострокові інструменти для розміщення приватного капіталу з прив'язкою до обсягів використання потужностей.

Масштабне залучення капіталу відбувається на тлі рекордного зростання витрат бізнесу на штучний інтелект. Очікується, що сукупні видатки найбільших технологічних компаній світу на ШІ-інфраструктуру цьогоріч перевищать $730 млрд.

Фінансові деталі індивідуальних зобов'язань кожного з партнерів та точний графік освоєння запланованих $500 млрд у Nvidia поки не розголошують.

Нагадаємо, раніше Nvidia підписала угоду про оренду дата-центру в Техасі на $50 мільярдів. Компанія планує повністю зайняти комплекс потужністю 1 гігават, який будує девелопер Hut 8.