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"Нова пошта" адаптує логістику та переходить на децентралізовану модель сортування

нова пошта
"Нова пошта" переходить на децентралізовану модель сортування / Нова пошта

Компанія “Нова пошта” після серії російських атак на свою інфраструктуру адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб краще захистити відправлення клієнтів і підтримувати стабільну доставку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що для цього "Нова пошта" переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень.

"З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об’єктів", - наголосили у "Новій пошті".

Наразі мережа "Нової пошти" по всій Україні налічує понад 56 000 точок сервісу.

У компанії нагадали, що актуальний статус та рух кожного окремого відправлення можна відстежити в офіційному застосунку "Нової пошти".

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

5 серпня у Києві було знищено сортувальний центр "Нової пошти", внаслідок атаки загинули троє людей, ще восьмеро були поранені. За кілька днів до цього були знищені ще два об'єкта компанії.

Окрім цього, під час чергового обстрілу було зруйновано сортувальний термінал в Полтаві.

Також унаслідок серії ударів РФ компанія втратила об'єкт на Дніпропетровщині, де було знищено сортувальний термінал.

Автор:
Світлана Манько

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